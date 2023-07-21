鮮花畫軸、百顆壽桃…習近平奢華宴請季辛吉 挨批腐敗

中國國家主席習近平20日為美國前國務卿季辛吉舉辦午宴。圖為午宴餐桌上的「鮮花」畫軸。（取材自央視時政「大國外交最前線」節目）

中國國家主席習近平 20日會見現年百歲的美國前國務卿季辛吉，隨後並在北京釣魚台 國賓館五號樓舉辦午宴，宴會廳的擺設、安排，以及餐單也在中國官媒央視時政節目「大國外交最前線」中一一曝光。不過中國官方面對這位習近平口中的「老朋友」、中國國防部所稱的「外國客人」，以「超高規格」的豪華宴席款待，也引來腐敗的批評。

「大國外交最前線」節目中，主持人透過鏡頭向觀眾走進釣魚台國賓館五號樓宴會廳，一窺習近平為季辛吉辦的午宴。主持人介紹，宴會廳中最吸引人的，就是餐桌中間用「鮮花」鋪成的一幅卷軸。主持人說，這幅畫卷有山有水，讓人心曠神怡，似乎也寓意著友誼似水、福壽如山。

中國國家主席習近平20日為美國前國務卿季辛吉舉辦午宴，央視節目主持人介紹午宴餐桌上的「鮮花」畫軸。（取材自央視時政「大國外交最前線」節目）

中國國家主席習近平20日為美國前國務卿季辛吉舉辦午宴，央視節目主持人介紹午宴餐盤上的精心設計。（取材自央視時政「大國外交最前線」節目）

鮮花畫卷周圍，還有很多精細的糖藝作品，有壽桃先人、展翅的仙鶴、金魚如意等樣式，主持人表示，這些非常具有中國美學與吉祥寓意的作品，希望能傳達對季辛吉這位「老朋友」、「百歲老人」的祝福與敬意。

中國國家主席習近平20日為美國前國務卿季辛吉舉辦午宴。圖為午宴餐桌上擺放的「壽桃先人」糖藝作品。（取材自央視時政「大國外交最前線」節目）

主持人也特別介紹餐桌主位上的一顆諾大壽桃。這顆壽桃中間有一個壽字，外圍還有9個小壽桃，主持人表示，大壽桃內含有90個小壽桃，加起來就是100個壽桃，展現對百歲高齡的季辛吉的敬意，和對身體健康的祝福。同時，也呼應習近平在兩人會面時所說，季辛吉剛剛過百歲生日，訪問中國已經一百多次，這兩個一百加在一起，使這次的訪華具有特殊意義。

中國國家主席習近平20日為美國前國務卿季辛吉舉辦午宴，央視節目主持人介紹午宴餐桌上為季辛吉祝壽的百顆壽桃。（取材自央視時政「大國外交最前線」節目）

另外，餐桌中央的「鮮花」畫卷上有一座五拱橋，正好就是釣魚台賓館上的一座橋，也與宴會廳中壁畫上的五拱橋「遙相呼應」。主持人指出，這傳達了一個寓意，期待季辛吉成為中美人民友誼的橋樑，持續為中美關係做出貢獻。

中國國家主席習近平20日為美國前國務卿季辛吉舉辦午宴。圖為午宴餐桌上的「鮮花」拱橋與壁畫拱橋遙相輝映。（取材自央視時政「大國外交最前線」節目）

主持人表示，這次午宴的菜單也十分講究，部分復刻了1972年季辛吉陪同時任美國總統尼克森訪問中國時的菜品，包含北京烤鴨、西湖醋魚、兩吃大蝦，將是一次「歷史的回味」。

主持人還帶領觀眾看到餐盤上的細節。主持人指出，餐巾布的小釦是一個葫蘆樣式的木雕，而葫蘆代表著福壽的寓意，也能給季辛吉當作小禮物帶回美國。

來源：央視

不過，這場近乎豪華奢侈的午宴也招致不少質疑。有推特用戶發文指出，「這招待的規格堪比招待金日成了」。「北京之春」榮譽主編胡平也在推特發文質問「這不叫腐敗叫什麼？」

胡平表示，中國官方以超高規格接待「一個外國平民」，這本身就是腐敗了，借接待之機公款吃喝更是嚴重的腐敗。他說，季辛吉的生日早過了，「居然為一個外國平民辦慶生會，而擺下如此豪華奢侈之宴席，簡直是超級腐敗。」他痛批，不以為恥反以為榮，還滿世界炫耀，欺負天下人都沒有正義感。

季辛吉此行恰逢美國官員接連到訪北京，尋求恢復對話的時刻。不過季辛吉卻獲得相對友好的待遇，如季辛吉能與大陸防長李尚福會晤，但李尚福至今仍拒絕與美防長奧斯丁對話。在與中共中央外事辦主任王毅會面時，王毅更稱，美國對華政策「需要季辛吉式的外交智慧，需要尼克森式的政治勇氣」。