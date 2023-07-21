我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國億萬地產大亨飛舊金山出庭 承認賄賂前工務局局長

日駐美外交官路上遭街友推倒見血 兇手是襲亞裔慣犯

中國商務部宣布 對美國進口丙酸進行反傾銷調查

記者陳宥菘／即時報導
中國商務部。（新華社）
中國商務部。（新華社）

中國商務部21日發出公告指出，江蘇省化工行業協會代表中國丙酸產業於今年5月23日向商務部提交反傾銷調查申請，請求對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷調查。經初步審查，決定根據《中華人民共和國反傾銷條例》第16條的規定，自7月21日起對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷立案調查。

丙酸是重要的精細化工產品和有機合成原料，主要用於生產防腐劑、防黴劑、除草劑、醫藥中間體等，廣泛應用在食品、飼料、農藥、醫藥等日常生活領域。

據悉，中國是全球主要的丙酸消費市場之一，近年來需求量持續增長，2022年的消費總量比2019年增長26.71%，2023年第一季度消費量也比去年同期增加3.50%。

根據中國海關數據，中國進口的丙酸幾乎全來自於美國，2019年至2022年間，美國進口丙酸占總進口丙酸的比例在97.41%至99.99%之間，不過自2020年以來，進口的總噸數逐漸下降，已近砍半。

原產於美國的丙酸進口量約占中國的平均市場份額約在30%左右。不過，丙酸價格持續下降，2022年比2019年下降6.99%，來到每噸977美元。

江蘇省化工行業協會指出，美國丙酸廠商為搶占或維持在中國的市場份額，開始採取低價降價策略向中國市場大量傾銷丙酸產品，並對中國丙酸產業造成了嚴重的衝擊和損害。中國丙酸產業也沒有實現更大的規模效益，反而因此被迫降價參與競爭。

中國商務部指出，本次調查自今年7月21日起開始為期一年，應在明年7月21日前結束調查，特殊情況下可延長半年至2025年1月21日。

商務部 華人

上一則

中國外交部證實 俄軍轟炸烏克蘭波及中國領事館

延伸閱讀

參院通過修正案 禁向中國出口戰略石油儲備

參院通過修正案 禁向中國出口戰略石油儲備
美3大航空公司第2季財報亮眼 亞洲貢獻大 中國例外

美3大航空公司第2季財報亮眼 亞洲貢獻大 中國例外
季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到
瞄準處理美中關係高官？傳駐中大使、亞太助卿電郵遭駭

瞄準處理美中關係高官？傳駐中大使、亞太助卿電郵遭駭

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
星巴克成了中國中年失業者的聚集地，假裝還在「上班」。（科企島公眾號）

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

2023-07-16 10:35
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單