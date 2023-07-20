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中國外交部證實 俄軍轟炸烏克蘭波及中國領事館

記者陳宥菘／即時報導
中國駐敖德薩總領事館在俄軍轟炸烏克蘭南部城市敖德薩時遭受波及。圖為今年5月烏克蘭南部城市敖德薩的一座工業設施遭俄軍以飛彈轟炸造成火災。（路透）
中國駐敖德薩總領事館在俄軍轟炸烏克蘭南部城市敖德薩時遭受波及。圖為今年5月烏克蘭南部城市敖德薩的一座工業設施遭俄軍以飛彈轟炸造成火災。（路透）

綜合外電，俄羅斯退出黑海穀物協議後，黑海局勢升溫。俄軍已連續三晚以飛彈和無人機，對烏克蘭南部港口城市敖德薩和尼古拉耶夫發動攻擊，威脅前往烏克蘭的船隻。不過，卻傳出意外波及中國駐敖德薩總領事館，中國外交部已於20日深夜證實此訊，但強調沒有人員傷亡。

據烏通社報導，敖德薩地區軍事管理局局長基佩爾日前向媒體指出，中國駐敖德薩總領事館大樓在19日至20日晚的俄軍轟炸中受損。基佩爾說，看到一座民用建築被毀，周圍的建築也遭到破壞。中國駐敖德薩總領事館大樓也遭到損壞。

據中國外交部網站消息，發言人於20日晚間11時34分透過文字答記者問方式作出回應。有記者提問，「俄軍20日對烏克蘭敖德薩發動的無人機和導彈襲擊波及中國駐敖德薩總領館，導致領館外牆牆面和部分窗戶玻璃破損。中方能否證實？中方是否已就此向俄方提出交涉？」

對此，中國外交部發言人證實，中國駐敖德薩總領館附近發生爆炸，衝擊波震落了總領館部分牆面和窗戶玻璃。

但發言人指出，總領館人員早已撤離，沒有造成人員傷亡。並強調，中方密切關注有關動向，繼續同有關方面保持溝通，採取一切必要措施維護中國在烏機構及人員安全。

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