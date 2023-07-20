萬事就緒 神舟十六號將擇機出艙並執行「航太育種」

神舟十六號乘組近日將擇機開展出艙活動。（央視新聞）

中國太空船神舟十六號自5月30日順利進駐太空站組合體以來，其乘組太空人 已在軌工作50多天，將於近期擇機執行出艙活動。

央視新聞指出，中國載人航天工程辦公室19日公布，神舟十六號載人飛船航「天育種實驗項目清單」。事實上，自載人航天工程立項實施以來，歷次飛行任務中均安排了「航天育種」的實驗項目。早前，中國科學院昆明植物研究所團隊就從神舟十二號搭載的羊肚菌菌種中，成功篩選並培育出了具有優良性狀的新品種。

中國國家科學院昆明植物研究所研究員趙琪解釋，所謂航天育種也叫太空育種，是讓農作物種子搭乘著返回式航天器，到太空「出趟差」，並利用宇宙射線、微重力、高真空等特殊環境的加成，使這些種子裡產生基因變異，再回到地球。之後經過科學家多代篩選培育，形成特性穩定的新品種。

趙琪稱，航天育種不僅提高了畝產，還提升了先前羊肚菌的口感，「『上過天』的羊肚菌，更香了」。

據悉，神舟十六號太空人乘組為期5個月的「太空科研之旅」已完成逾三分之一，各項空間科學實驗任務持續進行。本次神舟十六號太空人乘組是由航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家3種不同類型太空人構成的全新組合，是中國國家太空實驗室全面建成後進駐的首個乘組，引起眾人關注。

此外，中國載人航天工程辦公室表示，神舟十六號入駐太空站以來，面對繁重的空間科學實驗及試驗任務，乘組很快適應環境並進入狀態，先後開展生命生態、空間微重力物理等領域的空間科學實驗與試驗，並參與完成夢天實驗艙空間輻射生物學暴露實驗裝置、空間站電推進系統氣瓶等出艙安裝工作。