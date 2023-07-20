習近平北京會晤100歲季辛吉：我們不忘老朋友

季辛吉與習近平20日於北京會晤。習近平表示，「我們不忘老朋友」。(新華社)

美國前國務卿 季辛吉已年過百歲，但他訪華行行程滿檔，終於在20日與中國國家主席習近平在釣魚台 國賓館會面。

據央視新聞消息指出，習近平於會晤上表示，「季辛吉剛剛度過百歲生日，你訪問中國已經一百多次。這兩個『一百』加在一起，使你這次訪華具有特殊意義。」他說到，52年前，中美兩國處在一個關鍵轉折點，「毛澤東主席、周恩來總理同尼克森總統和你本人以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟了中美關係正常化進程，既造福了兩國，也改變了世界」。

習近平進一步稱，中國人重情講義，不會忘記老朋友，不會忘記你為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。

而季辛吉則在會上特別說到，很榮幸能夠訪問中國。「很感謝中方將這次會見安排在釣魚台國賓館5號樓，這也是我首次見到中國領導人的地方。」中美兩個國家之間的關係，關乎世界和平和人類社會的進步。

此前，據國務院 和外交部消息公告，18日，季辛吉先是與中國國務委員兼國防部長李尚福在北京會面。隔日19日，季辛吉又與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會晤。

據悉，1971年7月當時為美國國務卿的季辛吉秘密訪華，與中國促成時任美國總統尼克森的訪華行，讓中美兩國「破冰」，實現「跨越太平洋的握手」。從1971年到現在，季辛吉訪問中國已有上百多次。而此次也是季辛吉百歲之後的首次中國之旅。

另據觀察者網近日報導，針對季辛吉訪問中國，美國國務院發言人米勒表示，對於季辛吉作為一名「普通公民」身份訪華，但美方事先知情。他稱，在美國國務卿布林肯此前訪華期間，中國曾提及此事。「不知道政府與季辛吉之間有任何計畫中的交流，但如果他在某個時候向這裡的官員通報他的對話，我不會感到驚訝。」

米勒還稱，是季辛吉「自己想去」中國的，「而不是代表美國政府」。並說，美國國務院並不知道季辛吉的任何談話計畫。