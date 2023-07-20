中國直播電商競爭激烈 賣家用TikTok叩關歐美
中國直播帶貨市場競爭激烈，內捲化嚴重，不少賣家索性將目光投向歐、美，利用TikTok銷售。除了是藍海市場外，中國賣家指出，歐美的買家願意支付更高的金額，因此利潤更高。
美聯社（AP）報導，雖然TikTok在美國及世界多個國家面臨不同的管制壓力，以至於未來發展存在不確定性，然而這並沒有變成阻礙中國直播主「轉移陣地」的原因。越來越多原本將中國國內視為主要市場的賣家，轉往TikTok直播帶貨，著眼於歐美等「利潤更加豐厚」的市場。
報導指出，到今年年底，中國的直播電子商務市場規模預計達到人民幣4.9兆元。然而，中國的市場競爭過於激烈且內捲化嚴重，因此有些直播主轉而將目光投向西方市場。
一名鄧姓直播主表示，過去是從事英文教學的工作，現在則藉由自己的語言能力，在TikTok上以英語直播，向美國的消費者推銷珠寶，每天約工作4到6小時。
另一名中國知名的跨境電商直播主晏光樺同樣也擁有英文教學的背景，在中國政府大力推行雙減政策後收入受到影響，因緣際會下跨入直播電商的市場，以英文銷售瑜珈用品、電子產品與服飾。她提到，曾經一次直播的收入達5000英鎊。
中國市場研究集團（China Market Research Group）創始人兼董事總經理雷小山受訪時分析，在直播電商的領域，中國的競爭非常激烈，瞄準美國的成長機會更多，「因為美國的直播正處於一個起點，現在進入有更多的機會搶市佔率。」
雷小山提到，相較於中國的市場，產品在美國市場通常可以有更高的價格，美國消費者願意支付的金額相對於中國消費者更高。
報導另引述韋博領創電子商務公司CEO庫克（Jacob Cooke）分析，規模較小的公司，包含試圖在TikTok上向歐美市場銷售的中國公司，一開始可能缺乏足夠的資料瞭解客戶在美國等地市場的需求，然而一旦弄清楚了這一點，就會開始取得非常好的商務表現」。
目前除了直播帶貨之外，晏光樺也進一步投入主播培訓的工作，在課堂上將過去一段時間的經驗總結分享。目前每個月舉辦兩到三次，為期兩天的訓練營，每次收取約1000美元的費用，至今已經培訓了600多人，學員大部分來自中國，也有美國和非洲。
她表示，「很難說這個行業的未來是什麼，但我們知道的是，TikTok是目前最受歡迎的平台，這裡仍然有機會。」
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