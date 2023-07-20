中國直播電商競爭激烈 賣家用TikTok叩關歐美

中國不少直播賣家將目光投向歐、美，利用TikTok銷售。（美聯社）

中國直播帶貨市場競爭激烈，內捲化嚴重，不少賣家索性將目光投向歐、美，利用TikTok 銷售。除了是藍海市場外，中國賣家指出，歐美的買家願意支付更高的金額，因此利潤 更高。

美聯社（AP）報導，雖然TikTok在美國及世界多個國家面臨不同的管制壓力，以至於未來發展存在不確定性，然而這並沒有變成阻礙中國直播主「轉移陣地」的原因。越來越多原本將中國國內視為主要市場的賣家，轉往TikTok直播帶貨，著眼於歐美等「利潤更加豐厚」的市場。

報導指出，到今年年底，中國的直播電子商務市場規模預計達到人民幣4.9兆元。然而，中國的市場競爭過於激烈且內捲化嚴重，因此有些直播主轉而將目光投向西方市場。

一名鄧姓直播主表示，過去是從事英文教學的工作，現在則藉由自己的語言能力，在TikTok上以英語直播，向美國的消費者推銷珠寶，每天約工作4到6小時。

另一名中國知名的跨境電商 直播主晏光樺同樣也擁有英文教學的背景，在中國政府大力推行雙減政策後收入受到影響，因緣際會下跨入直播電商的市場，以英文銷售瑜珈用品、電子產品與服飾。她提到，曾經一次直播的收入達5000英鎊。

中國市場研究集團（China Market Research Group）創始人兼董事總經理雷小山受訪時分析，在直播電商的領域，中國的競爭非常激烈，瞄準美國的成長機會更多，「因為美國的直播正處於一個起點，現在進入有更多的機會搶市佔率。」

雷小山提到，相較於中國的市場，產品在美國市場通常可以有更高的價格，美國消費者願意支付的金額相對於中國消費者更高。

報導另引述韋博領創電子商務公司CEO庫克（Jacob Cooke）分析，規模較小的公司，包含試圖在TikTok上向歐美市場銷售的中國公司，一開始可能缺乏足夠的資料瞭解客戶在美國等地市場的需求，然而一旦弄清楚了這一點，就會開始取得非常好的商務表現」。

目前除了直播帶貨之外，晏光樺也進一步投入主播培訓的工作，在課堂上將過去一段時間的經驗總結分享。目前每個月舉辦兩到三次，為期兩天的訓練營，每次收取約1000美元的費用，至今已經培訓了600多人，學員大部分來自中國，也有美國和非洲。

她表示，「很難說這個行業的未來是什麼，但我們知道的是，TikTok是目前最受歡迎的平台，這裡仍然有機會。」