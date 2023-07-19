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被問秦剛 中駐美大使謝鋒：讓我們拭目以待

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出席論壇被問秦剛 中駐美大使謝鋒：讓我們拭目以待

中央社／華盛頓19日專電
中國外交部長秦剛去向成謎，引起國際關注。（路透）
中國外交部長秦剛去向成謎，引起國際關注。（路透）

中國外交部長秦剛消失在公眾前已經超過3周，外界關切其下落。中國駐美大使謝鋒今天被問到這個問題時沒有正面回應，僅表示感謝關心。

秦剛自6月25日接連會見越南、斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長後，迄今未公開露面，導致流言四起，全球媒體也高度關注。面對各界詢問，中國外交部至今仍未能明確說明秦剛現況。

謝鋒今天出席科羅拉多州「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）對談時，主持人以正在中國訪問的前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）已經與中共中央外事辦主任王毅及中國國防部長李尚福會晤，迂迴詢問謝鋒，季辛吉是否會在北京見到秦剛。

謝鋒未正面回應，僅表示「讓我們拭目以待」。面對主持人繼續追問，他則說，中國外交部發言人已就此事向媒體簡報，「感謝你的關心」。

對於美國禁止向中國出口晶片設備管制，謝鋒表示，中國不會坐視不管，不會挑釁，但也不會因挑釁而退縮，中國肯定會做出回應。不過他也強調，中國不希望針鋒相對，不希望引爆貿易戰、科技戰。

在被問及金融時報報導指出，民進黨總統參選人賴清德日前關於「當台灣總統可走入白宮，所追求政治目標就已達成」的談話，引來美國政府向台灣尋求解釋，是否觸及中國紅線時，謝鋒重申中國一貫立場表示，「台灣是中國的台灣，是中國的一部分」，他也指控美國打台灣牌遏制中國。

中國駐美大使謝鋒。（路透）
中國駐美大使謝鋒。（路透）

秦剛 越南 北京

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