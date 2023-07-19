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美元走貶與葉倫訪北京有關？兩種理論揣測發生何事

示好中方？ 中媒稱美光總裁拜會中國商務部

記者黃雅慧／即時報導
美光示警在中國的銷售受限，對營收衝擊比先前預期大。（路透）
美光示警在中國的銷售受限，對營收衝擊比先前預期大。（路透）

每日經濟新聞報導，根據消息人士指出，美國記憶體巨頭美光公司總裁兼首席執行官梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）於19日拜會中國商務部。此前，中國網絡安全審查辦公室5月才對美光公司在中國銷售產品做出未通過網路安全審查的結論。而美光執行長此行訪中國商務部被視為對中方示好。

美光稍早曾在6月宣布計劃在未來幾年中對其位於中國西安的封測廠投資逾人民幣43億元。美光官網顯示，梅羅特拉表示，該投資項目彰顯了美光對中國業務及中國團隊成員堅定不移的承諾。

也因為美光產品未通過中國相關單位審查，按照《網絡安全法》等法律法規，中國關鍵訊息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。美光也被視為是在美軍工企業外，首家被中國制裁的美企。

對於制裁美光，商務部發言人束珏婷表示，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業各類產品服務進入中國市場；外交部發言人毛寧稱，不針對任何特定國家和地區，只要遵守中國的法律法規的要求，中方樂見合作共贏。

美光在6月28日發布的財報顯示，上一季營收年減近6成，優於市場預期。梅羅特拉在聲明稱，相信記憶體產業已經走過營收低谷，隨著供需恢復，預估利潤將有所改善。不過他也稱中方以國安為由禁止採購美光產品影響公司前景。

梅羅特拉在財報會上表示，與中國客戶有關的一半銷售額可能受中國調查影響，約占全球營收的「低兩位數百分比」（low-double-digit percentage，指雙位數的前段，約10%-40%）而美光在中國與香港的業務收入，約占公司總收入的25%，仍是主要業務。

根據CFM記憶體市場數據，2022年第4季，美光在全球DRAM市占為23.3%，排名第三；在全球NAND Flash市占為10.5%，排名第五，該公司也是美國少有的記憶體製造商。

商務部 投資 香港

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