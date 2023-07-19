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賴清德將過境美國 國台辦批：台海和平的麻煩製造者

特派記者廖士鋒／即時報導
中國國台辦發言人陳斌華19日指出，相信廣大台灣同胞會越來越清楚看到，所謂「務實『台獨』工作者」就是台海地區和平穩定的「麻煩製造者」。圖為18日晚間陳斌華在甘肅金昌接受媒體訪問。（記者廖士鋒／攝影）
中國國台辦發言人陳斌華19日指出，相信廣大台灣同胞會越來越清楚看到，所謂「務實『台獨』工作者」就是台海地區和平穩定的「麻煩製造者」。圖為18日晚間陳斌華在甘肅金昌接受媒體訪問。（記者廖士鋒／攝影）

台灣副總統兼民進黨總統候選人賴清德即將過境美國，前往參加友邦巴拉圭總統就職典禮。對此，中國國台辦表示，「對任何『台獨』分裂行徑，我們都堅決反對」，且強調「務實『台獨』工作者」就是台海地區和平穩定的「麻煩製造者」。

國台辦發言人陳斌華19日晚間以答記者問形式，對賴清德即將過境美國，做出上述回應。

陳斌華強調，堅決反對賴清德藉「過境竄訪之名」行「倚美謀獨之實」，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分子及其分裂行徑。他還提到，相信廣大台灣同胞會越來越清楚看到，所謂「務實『台獨』工作者」就是台海地區和平穩定的「麻煩製造者」。

賴清德將以蔡英文的總統特使身分出席出席巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，期間將過境美國。這將是他當選台灣副總統後，第三度進入美國，也是他任內第二度過境美國。

此前，2020年2月，賴清德曾以副總統當選人之姿，前往美國出席華府年度「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast）；2022年1月27日，他則以總統蔡英文特使身分，前往當時的邦交國宏都拉斯，出席該國新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮，當時他曾過境美國洛杉磯，宏國現已與我斷交。

中國外交部發言人毛寧19日下午已在記者會上提出「三個堅決反對」，她表示，「堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對『台獨』分裂分子以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持『台獨』分裂分子及其分裂行徑」。

毛寧重申，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。他敦促美方「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實履行美國領導人作出的不支持『台獨』等承諾」，並指中國將密切關注事態發展，「採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整」。

賴清德 蔡英文 邦交

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