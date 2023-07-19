牧馬從漢朝延續至今 甘肅「山丹軍馬場」朝賽馬節轉型

「山丹馬」是中共建政後從蘇聯引進的頓河馬與當地土馬雜交、歷經30多年育種而成，特性是耐力與適應力強。（記者廖士鋒／攝影）

中國甘肅 省張掖市山丹縣境內的山丹軍馬場，位於祁連山冷龍嶺北麓、河西走廊中段處，自漢朝以來就是政府直轄軍馬場的所在地。而近年來，在共軍 騎兵部隊縮減的背景下，目前軍馬場業務已經朝向旅遊發展，更即將推出首屆賽馬節，力圖成為「絲路馬都」的旅遊勝地。

山丹軍馬場海拔約2,850公尺高，自西元前121年西漢驃騎將軍霍去病在此屯兵牧馬，直至今日都是政府管轄的軍馬場，距今已有2,140多年的歷史。同時，馬場面積也是全球最大，占地約329萬畝，橫跨甘肅、青海兩省，毗鄰三市州、六縣，其中草原面積達188餘萬畝，等於光是馬場草原就將近與整個新竹縣一樣大。

據山丹馬場副總經理趙生軍19日介紹，軍馬場現有人口1萬3,000人，其中在職職工3,300人、離退休職工5,300人。他指出，軍馬飼養規模曾達到2萬多匹，目前存欄量則為726匹。

中共 建政後，軍馬場一直都是由共軍部隊管理，直到2001年9月，共軍中央軍委下令將中央保障性企業轉移為社會服務性企業。2013年納入中國農業發展集團（中農發）旗下，成為在甘肅的央企。趙生軍表示，疫情期間，當地旅遊業較蕭條，今年遊客比較多，截止現在旅遊人口達到5萬人次，旅遊產值每年為人民幣1,000萬（約合台幣4,310萬元）左右。

軍馬場費時數十年所培育出的「山丹馬」，其特點是體壯、駝乘馬兼用，可以拖東西、騎乘、拉車，適應任何艱苦的條件，且具備耐高原特性，也可適應任何「粗飼料」。從業逾20年的軍馬場的劉姓牧馬人表示，自己是第二代牧馬人，已培育過1萬多批馬，目前該場的牧馬人有28名，還包含「00後」。而一位牧馬人的養成，約需要6到8年時間。

不過，軍馬場自2000年起已不再供應軍馬，主要進行的是山丹馬「保種」跟新品種的培育。據了解，目前山丹馬場正積極籌辦首屆賽馬節，即將在7下旬登場，未來會朝向賽馬等旅遊方向轉型。

公開資料顯示，共軍騎兵部隊規模在國共內戰後期曾達到10萬兵力，中共建政後，極盛時期有數十座軍馬場，並設馬政局管理，爾後不斷縮減，但並未完全取消。目前共軍在建制上仍有騎兵營、騎兵連，主要分布於內蒙古、青海等地，此外西藏、新疆邊防部隊也有軍馬在役。現存唯一的軍馬場，則是位於內蒙古赤峰市克什克騰旗的紅山軍馬場。