北大學者研究：中國青年實際失業率上看46.5%

中國6月份青年失業率21.3%創歷史新高。（新華社）

中國6月份青年失業率21.3%創歷史新高。但財新網引述北京 大學副教授張丹丹研究指出，若將約1600萬名躺平、啃老等不工作者均視為失業，中國3月份青年實際失業率最高上看46.5%，遠高於官方公布的19.7%。

中國國家統計局17日上午發表6月份16至24歲青年失業率數據後，財新網這篇題為「可能被低估的青年失業率」的文章即在當天傍晚發表。雖為付費文章，但內文的部分及全部截圖這兩天在中國網路上迅速流傳，受到熱議。

文章指出，長期來看，中國青年高失業率問題首先應歸因於2020年以來持續3年的COVID-19疫情 ，對消費、企業營商環境乃至整體經濟活力造成持續性影響。

文章提到，張丹丹的研究團隊從長三角的人力招募平台發現，2022年底的疫情對蘇州、昆山等地的製造業帶來嚴重打擊。直到疫情過去的今年3月，就業 人數也只恢復到疫情前的2/3。由於青年是製造業中的就業骨幹，因此衝擊更大。

這篇文章說，今年3月以後中國的技工就業市場其實有改善。因此，3月以來青年失業率上升便反映普通大學畢業生的就業市場，而從具體數據可知，大學畢業生的就業市場出現嚴重的供過於求。

文章指出，根據中國國家統計局3月數據，全國城鎮的16至24歲人口共約9600萬人。勞動人口占1/3即3200萬人，但其中630萬人被列為失業；其餘2/3即6400萬人為非勞動人口，其中4800萬人為在校生，剩下1600萬人為大多選擇「躺平」、「啃老」而不工作的非在校生。

文章提到，若將上述1600萬名非勞動人口全數視為失業狀態，那麼中國失業的16至24青年人最多可達2230萬人；以非在校生人數總和4800萬人為分母，那麼今年3月中國青年失業率的最大值即達46.5%，遠高於當月官方公布的19.7%。

文章說，中國青年高失業率現象既是「長期需求不足」等結構性矛盾導致，也是短期內大學畢業生供給大幅度上升的結果。按季節性波動趨勢預測，今年7、8月青年失業率將繼續上升。因此，合理疏導大學畢業生降低就業及薪酬預期，「先就業再擇業」，同時「加快經濟復甦」，可能是解決當下中國青年人失業的出路。