高中生河邊玩水抓7隻怪蟹「地球全新物種」登上國際期刊

(圖/取自影片)

無心插柳柳成蔭？一名17歲高中生日前在山上發現幾隻螃蟹，發現跟一般淡水蟹不一樣，就好奇帶回家飼養，不可思議的事發生，他發現的螃蟹經過專家鑑定後竟是史上未見全新物種，還因此登上國際期刊聲名大噪。

綜合陸媒報導，大陸廣西省玉林市一名17歲張姓高中生對生物相當有研究，平常就很喜歡觀察昆蟲及水中生物，他在2022年夏天跟家人到容縣遊玩時發現了幾隻螃蟹，因為覺得跟一般淡水蟹不一樣所以就帶了7隻回家觀察，沒想到把這些螃蟹放到顯微鏡下看，發現該種螃蟹的邊緣外翻、腹部末端比較窄，認為可能是一種全新的物種，就將螃蟹標本寄給動物學家鑑定。

張姓高中生連絡上南昌大學基礎醫學 院副教授鄒節新，經過將近一年的研究，證實了張姓高中生發現的是一種史上從未見過的全新物種。鄒節新教授所率領的研究團隊日前將張姓高中生所發現的新品種螃蟹撰寫成論文並發表於國際期刊「Zookeys」上面，並新種螃蟹正式命名為「卷肢華石蟹」。

男高中生出遊發現全新品種的生物影片在網路上瘋傳，網友們留言表示「別人17歲發現新物種，我17歲在幹嘛」、「從小就喜歡研究生物的孩子，會找到新物種完全就是靠自己對生物的愛好才會成功找到」、「太厲害了，出去完撿個螃蟹回來就有新發現」。