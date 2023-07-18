中藥材不是中國製 廣藥集團將從俄羅斯和印尼進口藥材

中藥材不一定是中國製造，廣藥集團將從俄羅斯 及印尼 進口中藥材，廣藥集團18日在廣州舉行中藥材進口戰略合作協議簽約儀式。該集團旗下廣州採芝林藥業公司與來自俄羅斯、印尼的中藥材供應企業建立戰略合作關係，攜手打造集中藥材種源保育、種植、加工、儲存於一體的國際化中藥材綠色產業鏈。

廣藥集團是全球首家以中醫藥為主業進入世界500強的企業。在產品的國際化方面，廣藥集團旗下「華佗再造丸」已進入新加坡、柬埔寨、越南等多個國家註册銷售，「白雲山701跌打鎮痛膏」更遠銷加拿大。

中新社報導，廣藥集團副總經理吳長海說，俄羅斯地處高緯高寒地區，生物多樣性富集，擁有五味子、黃芪等寒地道地藥材；印尼是雞蛋 花主產區之一，雞蛋花量大、質量優。

廣州採芝林藥業公司將連續五年從俄羅斯採購甘草、黃芪、防風、五味子等中藥材累計近2萬噸，從印尼採購雞蛋花等中藥材累計近1萬噸，總金額預計約人民幣13億元。

同時，相關合作方還將積極開展重點藥材的培育、種植、養殖及生產加工，組建中藥材聯合研發平台，共同開展中藥材標準化和種源關鍵核心技術攻關，提升中藥材產業技術水平和創新能力。

吳長海說，廣藥集團積極打通國內國際中藥融通渠道，一方面通過引進質優價廉的海外中藥材資源，促進中藥材產業降本增效、健康發展；另一方面，促進中藥產業與「一帶一路」沿線國家和地區的國際交流，推動中醫藥走向世界。