廣州職校食堂疑吃到保險套 校方稱是鴨子眼球膜

一名學生在廣州職校食堂疑似吃到類似保險套的膠質異狀物。(圖取自光明網)

極目新聞報導，中國一名學生17日在廣州增城華世外語藝術職業學校食堂用餐，吃到膠質異物，懷疑是保險 套，但校方人員回應該異物是「鴨子眼球膜」。

在校方回應引發熱議後，廣州市場監管官方微博18日發布消息指出，將秉持實事求是、依法依規的原則，嚴肅認真調查處置，核查結果將第一時間向社會公布。

報導中受訪者指出，該名同學是他校學生，幾天前，他校租用廣州市華世外語藝術職業學校的場地，進行為期18天的培訓。在培訓的第6天，有同學在食堂用餐時發現飯菜裡有膠製異物，大家懷疑是保險套，並向媒體投訴。但校方回應，經初步調查，該異物是鴨子的眼球膜。

對於校方反應，該名同學表示不滿，一方面是膠製異物與鴨子眼球膜有較大區別；另一方面，學校給予的解釋，並沒有第三方的檢測 報告作為支撐。

一名學生在廣州職校食堂疑似吃到類似保險套的膠質異狀物，但校方稱是鴨子眼球膜。(圖取自光明網)

另據光明網報導，校方發出的回覆函顯示：已問責全體廚房員工並扣錢處罰，並開除涉事廚師，並將成立專門小組進行內部調查，包括追蹤原材料供應鏈 、排查可能的操作失誤和檢查食堂流程；校方對於該異物的認定為「鴨子眼球膜」。

之前江西大學在6月發生「鼠頭鴨脖」事件：學生在食堂飯菜中吃出老鼠頭，官方通報卻是確認異物為鴨脖，甚至向學生施壓，讓其承認異物為鴨脖。

在前有鼠頭鴨脖的先例下，社會大眾的討論引起了當地政府關注；廣州市場監管18日指出立即會同區相關部門及屬地鎮街開展調查，目前已責令涉事食堂關閉，密切關注就餐培訓學員身體狀況，相關樣品已妥善封存並移交第三方權威機構檢測中。

此前，有網友認為政府應該要注意食品安全問題，對於校方相關行為要嚴懲；也有網友認為校方處理方式不妥，認為讓鴨子背黑鍋不公平等。