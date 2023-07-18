我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克魯茲：電影「芭比」為年輕女孩灌輸中共宣傳

川普：司法部把我當國會暴動案的調查目標

季辛吉訪中 稱「美中都承擔不起互為對手的代價」

中央社台北18日電
前國務卿季辛吉。(路透資料照)
前國務卿季辛吉。(路透資料照)

中國國務委員兼國防部長李尚福今天在北京會見前國務卿季辛吉。李尚福聲稱，美方一些人未與中方相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷；季辛吉則說，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。

根據中國國防部官網公布內容，李尚福向季辛吉（Henry Kissinger）表示，中國所走的「和平發展道路是世界之福，不是世界之禍」，美方應有「正確的戰略判斷」；新興國家與已開發國家和平相處、融合發展，世界未來才會更美好。

李尚福聲稱，「美方一些人未同中方相向而行」，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷，兩國「相互依存的現實被漠視，合作共贏的歷史被曲解，友好溝通的氛圍被破壞」。

他又說，中方始終致力於構建「穩定、可預期、建設性」的中美關係，希望美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國、兩軍關係健康穩定發展。

根據公布內容，季辛吉說，他這次訪中是「作為中國的朋友」而來。當今世界挑戰與機遇並存，美中雙方應消除誤解、和平共存、避免對抗。

季辛吉又說，歷史和實踐不斷證明，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。認識和處理好美中關係，特別是扭轉當前困難局面，需要寬廣的思維和歷史哲學的思辨，需要雙方拿出智慧，通力合作、共同發展。

他表示，美中兩國軍隊應該加強溝通，盡全力為兩國關係發展創造積極成果，維護世界和平與穩定。

國防部 北京 國務卿

上一則

影／見列車靠站縱身一躍 浙江温岭男子跳軌輕生不治

延伸閱讀

中駐美大使謝鋒 罕見訪五角大廈

中駐美大使謝鋒 罕見訪五角大廈
俄羅斯海軍總司令訪中 晤防長李尚福

俄羅斯海軍總司令訪中 晤防長李尚福
籲美中對話降溫 季辛吉：若持續緊張 台海恐爆軍事衝突

籲美中對話降溫 季辛吉：若持續緊張 台海恐爆軍事衝突
布林肯、秦剛通話 季辛吉留言：希望美中關係持續改善

布林肯、秦剛通話 季辛吉留言：希望美中關係持續改善

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59
星巴克成了中國中年失業者的聚集地，假裝還在「上班」。（科企島公眾號）

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

2023-07-16 10:35

超人氣

更多 >
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛
川普批台灣：搶走美國半導體業工作 我們早該阻止

川普批台灣：搶走美國半導體業工作 我們早該阻止
買房前先做兩件事 才能安穩當屋主

買房前先做兩件事 才能安穩當屋主
缺原料影響是拉差辣醬生產 員工無事可做改花壇種菜

缺原料影響是拉差辣醬生產 員工無事可做改花壇種菜