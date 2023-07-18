季辛吉訪中 稱「美中都承擔不起互為對手的代價」

前國務卿季辛吉。(路透資料照)

中國國務委員兼國防部 長李尚福今天在北京 會見前國務卿 季辛吉。李尚福聲稱，美方一些人未與中方相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷；季辛吉則說，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。

根據中國國防部官網公布內容，李尚福向季辛吉（Henry Kissinger）表示，中國所走的「和平發展道路是世界之福，不是世界之禍」，美方應有「正確的戰略判斷」；新興國家與已開發國家和平相處、融合發展，世界未來才會更美好。

李尚福聲稱，「美方一些人未同中方相向而行」，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷，兩國「相互依存的現實被漠視，合作共贏的歷史被曲解，友好溝通的氛圍被破壞」。

他又說，中方始終致力於構建「穩定、可預期、建設性」的中美關係，希望美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國、兩軍關係健康穩定發展。

根據公布內容，季辛吉說，他這次訪中是「作為中國的朋友」而來。當今世界挑戰與機遇並存，美中雙方應消除誤解、和平共存、避免對抗。

季辛吉又說，歷史和實踐不斷證明，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。認識和處理好美中關係，特別是扭轉當前困難局面，需要寬廣的思維和歷史哲學的思辨，需要雙方拿出智慧，通力合作、共同發展。

他表示，美中兩國軍隊應該加強溝通，盡全力為兩國關係發展創造積極成果，維護世界和平與穩定。