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英哈羅德百貨在上海開設私人俱樂部 年費63萬元起跳

記者黃雅慧／即時報導
英國Harrods（哈羅德百貨）宣布將在上海開設首家私人俱樂部。（路透）
英國Harrods（哈羅德百貨）宣布將在上海開設首家私人俱樂部。（路透）

北京商報報導，英國Harrods（哈羅德百貨）宣布，哈羅德全球首家私人會員俱樂部「哈羅德公館會員俱樂部」將於今年底正式登陸上海。年度會員費從人民幣15萬元（約2.1萬美元）起跳。是哈羅德百貨首次將私人導購服務拓展至倫敦以外的地區，也是哈羅德百貨在中國開設的第一家永久性服務空間。意味著外資仍鎖定中國高奢消費群體的消費力。

彭博報導，新俱樂部名為「The Residence」，將於今年年底開業，位於上海市中心的歷史建築查公館二層。會員起初限定在250人。此外，將和蘇格蘭高端威士忌公司Edrington Group合作，為會員提供珍品美酒。俱樂部還將提供各種禮賓服務。

哈羅德百貨創立於1834年，是目前全球最大的奢侈品百貨之一。哈羅德百貨於2020年進駐中國，於2020年10月在上海開設了首個永久私享導購服務空間「哈羅德公館」；2020年疫情之後。哈羅德百貨公司在中國市場的動作更加頻繁。2021年11月3日，哈羅德百貨在上海查公館開設的中國首間茶室正式對外營業。上海顧客可通過「哈羅德茶室」微信小程序預約到店時段。

此前，哈羅德百貨曾於2019年在上海和成都開設「The Residence」限時快閃俱樂部。哈羅德百貨董事總經理沃德（Michael Ward）2017年曾說，「顧客在哈羅德店內每消費5英鎊，就有1英鎊來自中國遊客。」

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