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海外專家看中國第2季經濟表現：復甦局面更糟糕

中央社台北17日電
中國經濟動能轉弱，城鎮調查失業率雖保持在5.2%，但16至24歲青年失業率卻從5月份的20.8%上升到21.3%，再創歷史新高。(Getty Images)
中國經濟動能轉弱，城鎮調查失業率雖保持在5.2%，但16至24歲青年失業率卻從5月份的20.8%上升到21.3%，再創歷史新高。(Getty Images)

中國今年第2季GDP年增率僅6.3%，季增率更僅0.8%，均低於外界預期。美媒引述專家看法指出，中國的經濟復甦正從「糟糕局面」走向「更糟糕的局面」。若官方未推出包括貨幣政策在內的激勵政策，對中國經濟復甦便不抱太大希望。

綜合華爾街日報及紐約時報報導，康奈爾大學貿易政策與經濟學教授、前國際貨幣基金組織（IMF）中國區負責人普拉薩德（Eswar Prasad）對上述中國第2季經濟表現直指，中國經濟「顯然正在陷入停滯」。

普拉薩德表示，這些數據凸顯出中國需要更多的刺激措施推動經濟成長，同時也需要調整政策，以重振中國民企信心，促進生產率更快成長。

華爾街日報先前綜合各界專家看法預測，中國第2季國內生產毛額（GDP）的年增率，在去年同期上海封城基期偏低下應可達6.9%，部分媒體及法人更預測有7%。但上午公布的數字僅有6.3%，明顯低於預期。而季增率更跌到0.8%，更令各界對中國經濟前景感到憂心。

同時，6月份中國社會消費品零售總額僅月增0.2%，代表明家庭對消費持謹慎態度；而城鎮調查失業率雖保持在5.2%，但16至24歲青年失業率卻從5月份的20.8%上升到21.3%，再創歷史新高；不含農戶的固定資產投資僅月增0.4%；規模以上工業增加值也只月增0.7%。

恆生銀行首席經濟學家王丹對此表示，「這不是強勁的復甦，（中國的）經濟相當疲軟」。

經濟學家認為，中國政府需要採取更多措施支撐步履蹣跚的經濟復甦。雖然中國央行已調降基準利率以推動經濟增長，但降低借貸成本對推動經濟復甦可能不會有太大幫助，因為消費者和企業似乎不願新增貸款。

普拉薩德分析，中國政府應採取直接支持家庭的措施，以刺激消費，創造新的就業機會和重塑經濟信心。這類措施可包括向低收入家庭發放救濟金、減徵所得稅或增加社保支出，以釋放更多家庭收入用於消費。

前中國財政部長樓繼偉等人先前也呼籲中央，應推出更積極的財政支出計劃，並創造就業機會，刺激消費活動。然而，鉅額的債務累積，尤其是地方政府的現狀，使這一建議難以實現。

現任中國官員並已暗示，不願採取大規模經濟刺激措施，而是傾向採取「零敲碎打」的方式，以避免積累過多債務。

同時，中國政府正在尋求，將國家的優先事項從「不惜一切代價追求快速成長」，轉為「幫助中國做好準備，因應與他國日益緊張的關係和潛在衝突」。

綜合上述報導，專家們對中國經濟的前景，看法普遍偏向保守。恆生銀行首席經濟學家王丹表示，（中國官方）要是沒有推出包括貨幣政策在內的激勵政策，「那我對復甦不抱太大希望」。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟學家克魯斯（Harry Murphy Cruise）在給客戶的一份報告中表示，中國經濟復甦正從「糟糕局面」走向「更糟糕的局面」。對中國來說，2023年越來越像是「乏善可陳的一年」。

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