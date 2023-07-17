不到兩年中芯國際再換帥 劉訓峰接替高永崗任董事長

中芯國際新任董事長劉訓峰，此前是華誼集團董事長。圖取自新華財經

中國晶片 製造巨頭中芯國際17日傍晚公告稱，原董事長高永崗因工作調整，辭任公司董事長、執行董事及董事會提名委員會主席職務，自17日起生效；中芯國際副董事長、執行董事及董事會提名委員會委員劉訓峰獲委任為公司董事長、執行董事及董事會提名委員會主席，自2023年7月17日起生效。

每日經濟新聞報導，劉訓峰於2023年5月被任命為中芯國際副董事長。值得注意的是，他是由國家集成電路產業投資 基金所推薦，獲委任為中芯國際第二類董事、執行董事、董事會副董事長及提名委員會成員，自2023年5月11日起生效。時隔兩個多月，劉訓峰又被任命為中芯國際董事長。

據悉，劉訓峰現年58歲，背景專業為企業管理，中芯國際表示，劉訓峰長期在大型產業集團工作，擁有逾30年的企業管理經驗，歷任中國石化上海石油 化工股份有限公司乙烯廠副總工程師、投資工程部副主任、總經理助理及副總經理，上海賽科石油化工有限責任公司副總經理，上海化學工業區發展有限公司副總經理，上海華誼（集團）公司黨委副書記、總裁、黨委書記、董事長，上海華誼集團股份有限公司黨委書記及董事長，上海華誼控股集團有限公司董事長。

公開資料顯示，高永崗於2009年出任中芯國際非執行董事，於2013年6月調任為執行董事，隔年2014年2月擔任首席財務官。並於2021年9月獲委任為中芯國際代理董事長，緊接著在2022年3月17日正式被任命為中芯國際董事長。今年6月底的SEMICON China 2023，中芯國際沒有參展，當時原定在大會上演講的高永崗也未現身。

中芯國際5月公布第1季財報顯示，營收年減13.9%；淨利潤年減44%。展望2023全年，中芯國際表示，第2季營收有望觸底回升，但下半年復甦幅度不甚明朗，尚未看到市場全面回暖，因此對於全年的指引維持不變，即銷售收入同比降幅為低十位數，毛利率在20%左右。