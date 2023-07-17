有望打破歐洲百年壟斷 中國首艘國產大型郵輪17日試航

「愛達・魔都號」在6月6日順利出塢。圖取自北京日報

中國首艘國產大型郵輪 「愛達・魔都號」17 日開始首次試航，該郵輪可容納6500多人，被譽為「移動的海上城市」。「愛達・魔都號」將於今年年底命名交付。意味中國在郵輪製造業再跨出關鍵一步。

新華社報導，「愛達·魔都」號的生產填補中國國產大型郵輪空白，實現國產大型郵輪領域零的突破。中國將成為繼德國、法國、義大利 、芬蘭後有能力建造大型郵輪的國家之一，有望打破歐洲造船業百餘年來的壟斷局面。

該船由中國船舶集團有限公司旗下上海外高橋造船有限公司承建，總噸位達 13.55 萬噸，擁有2826間艙室。

「愛達・魔都號」在6月6日順利出塢後，試航前完成了艏側推設備碼頭系泊試驗、癱船試驗、失電試驗等一系列試驗，試航前全船內裝區域也已達到亮燈狀態；6月25日完成3台艏側推設備碼頭系泊試驗工作。此次側推設備調試為3台設備聯調，最終設備正式運行到報驗完成總計耗時6天，得到了船東、船檢高度認可。