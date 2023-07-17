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假離婚縱容配偶斂財 大連原檢察長趙建偉被開除黨籍

記者賴錦宏／即時報導
大連市人民檢察院原檢察長趙建偉因「假離婚」欺騙黨組織，以權謀利，被開除中共黨籍。（取自大連市檢察院網）
大連市人民檢察院原檢察長趙建偉因「假離婚」欺騙黨組織，以權謀利，被開除中共黨籍。（取自大連市檢察院網）

中國大連市人民檢察院原檢察長趙建偉因「假離婚」欺騙黨組織，再利用職權或職務上的影響為配偶經營活動謀取利益等，被開除中共黨籍。

據紅星新聞報導，中共中央紀委國家監委網站7月17日發佈通報，經遼寧省委批准，遼寧省紀委監委對趙建偉嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，趙建偉喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，「假離婚」欺騙組織，對抗組織審查；無視中共中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，違規借用管理和服務對象車輛、住房；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益。

趙建偉同時遭控利用職權或職務上的影響為配偶經營活動謀取利益，縱容配偶利用其本人職權和職務上的影響謀取私利，通過民間借貸獲取大額回報，在取得政策性住房過程中違規獲利；違規干預和插手司法活動；紀法底線失守，利用職務上的便利，為他人在工程承攬、職務提拔、案件辦理等方面謀取利益，並非法收受鉅額財物。

通報稱，趙建偉嚴重違反中共的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經遼寧省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予趙建偉開除中共黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

中共 共產黨

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