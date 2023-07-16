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失業率創新高 中國鼓勵年輕人當保姆、幫傭

記者謝守真／即時報導
為解決失業問題，中國鼓勵年輕人從事家政服務。圖為上海一家保姆培訓班。（路透）
為解決失業問題，中國鼓勵年輕人從事家政服務。圖為上海一家保姆培訓班。（路透）

中國年輕人失業率超過20%，另一方面，家政服務人員又極為短缺。為此，中國官方近日發布「2023年家政興農行動工作方案」，提出「鼓勵龍頭家政企業積極吸納青年實習見習，符合條件的按規定給予就業見習補貼」，以及「鼓勵高校畢業生創辦家政企業，符合條件的按規定給予一次性創業補貼、社保補貼」。

所謂「家政」服務即即保姆、幫傭之類的家事服務工作。綜合財新社、中新網報導，中國商務部與其他16部門近日聯合發布「2023年家政興農行動工作方案」，目的是為鞏固拓展家政扶貧成果，並將其與鄉村振興戰略實施有效銜接，更有效地發揮家政服務業來促進消費。

報導提及，中國今年以來青年失業率居高不下，4月、5月連續創下2018年有數據以來的新高。中國國家統計局的數據也顯示，16至24歲勞動力調查失業率在今年4月、5月分別達到20.4%、20.8%。

財新社引述中國社科院金融所11日發布的2季「中國宏觀金融分析」報告指出，按往年數據看，6至8月青年失業率比5月平均高1.66％，最高達3.4％。報告還分析，考慮到今年多重內外因素疊加影響，預計在沒有政府干預和刺激政策的情形之下，「未來三個月青年失業率恐將上升1至3個百分點，7月有可能達到23%左右的峰值」。

另一方面，大陸商務部的數據顯示，截至2021年，大陸家政服務業從業人員達3,000萬人。中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲早前在一場論壇上曾表示，中國大陸現在家政服務人員短缺，初步統計中國需要5000萬家政服務人員，缺口達2000萬。

中國市調機構艾媒諮詢一份針對中國家政服務行業的分析報告指出，伴隨中國社會的家庭小型化、人口老齡化進程加快，加上二胎政策、三孩政策的推行，從2015年至2021年，中國家政服務市場規模已從人民幣2776億元提升至1兆149億元，增長近4倍；從業人員數量規模逐年穩步增長，其中約90%的人員來自農村地區。

商務部 就業

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