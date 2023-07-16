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中國狠父竟只因這件小事 抓女兒雙腳倒掛窗外訓斥

記者謝守真／即時報導
瀋陽一名狠父的虐兒行徑，引發不少中國民眾怒轟：「這不是虐待是啥？這是爸爸嗎？」（取自《極目新聞》）
瀋陽一名狠父的虐兒行徑，引發不少中國民眾怒轟：「這不是虐待是啥？這是爸爸嗎？」（取自《極目新聞》）

中國近日傳出離譜的虐兒事件，遼寧瀋陽一名父親因不滿女兒在房間內隨意小便，一氣之下竟抓著女童的腳踝倒掛在窗外訓斥，驚險畫面嚇壞不少周圍民眾。瀋陽鐵西區婦聯工作人員表示，當局已針對此事進行調查處理。

據環球網報導，有民眾在微博上發布一段影片顯示，這名父親拎著女童的腳踝，將女童以頭下腳上的姿勢倒掛在窗邊，並大聲訓斥：「為什麼在房間裡尿，不去廁所尿？」影片中只見中女童嚎啕大哭，不斷大聲喊著「爸爸」，但這名憤怒的父親卻更大聲怒吼：「不要吵！」

這名父親的誇張行徑全被人拍攝下來。拍攝者透露，「這樣倒掛訓斥，持續了2至3分鐘，期間有一位阿姨大聲喊話制止」，不過這名父親似乎在氣頭之下根本不理。

據悉，這起誇張的虐兒事件發生在本月14日。瀋陽鐵西區婦聯表示，當局已介入調查，目前仍在處理中。瀋陽市婦女維權熱線一名工作人員稱，「已和孩子家屬取得聯繫，給小朋友做了心理安慰工作，並對家長進行了批評教育」。

不過隨著影片在網上傳播，中國民眾紛紛譴責這名父親的魯莽行為。有網友表示，小孩隨地便溺是需要教的，這樣把孩子倒掛窗外，太危險、太野蠻，會造成孩子一輩子的陰影。還有網友認為，「這不是虐待是啥……這是爸爸嗎？」

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