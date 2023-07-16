終結職業世襲？中國多地煙草局禁「直系三代」應聘

中國多地煙草局要求直系親屬三代不得應聘或於招聘工作時應安排迴避。此前，中共中紀委曾點名國企招考「近親繁殖」嚴重。（取材自澎湃新聞）

中國就業 市場不景氣，畢業生都在努力找頭路。近日，山東煙草專賣局發布「2023年高校畢業生招聘公告」，引發網絡熱議，「多地煙草局要求直系三代血親不得應聘」的話題更一度登上熱搜。

據澎湃新聞報導，山東煙草專賣局此次招聘公告顯示，要求應聘人員不得應聘錄用後即構成幹部任職迴避情形的崗位，也不得應聘與本人有夫妻關係、直系血親關係、三代以內旁系血親關係以及近姻親關係的人員擔任領導成員的單位系統的崗位。

報導認為，山東煙草專賣局此新規是為打破體制內好職位「世襲制」問題的桎梏，得以選拔有能力、公平、廉潔的人才的有力之舉。據悉，不僅是山東煙草局，江西中煙工業有限責任公司、深圳市煙草專賣局、山西省煙草專賣局、西藏自治區煙草專賣局等煙草專賣局都提出此項要求。

此外，報導指出，甘肅 省煙草專賣局給出的說法更為詳細。其公告稱，「煙草行業各級單位在職職工親屬參加本次公開招聘的，還應遵守以下規定：職工的配偶、子女及其配偶不得應聘同一機關崗位；煙草行業各級單位領導班子成員的配偶、子女及其配偶不得應聘同一機關崗位，不得應聘下一級單位的組織（人事）、紀檢監察、審計、財務崗位，也不得應聘上一級單位的組織（人事）、紀檢監察、審計、財務崗位。錄用人員隱瞞關係的，一經發現取消錄用資格。」

另，上游新聞則指出，山東煙草局的「迴避要求」並非今年首次出現。它指，該公司2022年高校畢業生招聘公告就早已要求應聘者須符合菸草行業招聘工作迴避制度規定。而招聘公告顯示，其三代血親任職迴避要求是根據「國家煙草專賣局中國煙草總公司關於印發煙草行業招聘工作管理辦法的通知」而來，此項通知為2020年發布。

事實上，在中國壟斷性國企存在的「內部就業優惠」一直備受爭議。瀋陽鐵路官方曾於去年底發表了一條「一家3代出了21個鐵路人」的文章，引來中國網友反感。

此前，中共 中紀委曾於2020年時刊文點名，金融、電訊、電力、煙草等領域的國企裙帶關係嚴重。並指出，每逢招聘季，用人單位招考公告中的迴避條款總能引起社會關注。「這也從一個側面反映出，一段時間以來，『近親繁殖』現象在一些行政機關、事業單位、國企、高校中不同程度地存在，甚至成為選人用人領域一大頑疾。」