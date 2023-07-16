泰國比歐美便宜、有英文夏令營 中國孩童暑期遊學熱門地

圖為泰國機場。（路透）

泰國 近年已經成為中國中產家庭孩童的熱門留學地點，延續此趨勢，當前的暑假也出現了赴泰遊學的熱潮。業者說，價格相對便宜、簽證 好辦、又有英文夏令營，是泰國的優勢。

界面新聞今天報導，疫後出境遊還未完全恢復情況下，出境航班數量偏少、票價較高，一些歐美國家簽證辦理周期長，暑期想要帶孩子出國，交通方便的泰國成為了一個好選擇。

世紀明德親子品牌蠟筆城堡負責人劉靜說，今年歐美暑期遊學的成本直線上升，一個孩子英國2周的遊學活動價格近人民幣4萬元，澳洲價格在4.6至4.8萬元，但泰國可以做到1.6至1.8萬元。在歐美只能供孩子一個人出國遊學，在泰國卻可以全家人一起，大人可以順便旅遊。

報導中，一個中國三口之家在1日到達曼谷，預計待近兩個月。這名母親發現，現在泰國國際學校夏令營裡中國孩子的占比非常高，在曼谷排名前10的一家國際學校夏令營中，21名學生裡17名都是中國小朋友，都是全職媽媽陪同。

儘管中國學生多，但這名家長認為，曼谷整個環境還是以英語為主，老師也都是全英文教學，「提升起來肯定比國內要快」。

新加坡 聯合早報4月初曾報導，愈來愈多中國中產級家庭將年幼孩子送到泰國的國際學校，在國際學校周圍甚至形成了「中國家長村」，使學校周邊房租暴漲。

2022年COVID-19疫情緩和後，留泰的中國學生人數大反彈，清邁的生活消費比曼谷低，當地國際學校的中國學生人數更達40%。