我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

佛州以國安為由「禁中國公民置產」12州檢長力挺

泰國比歐美便宜、有英文夏令營 中國孩童暑期遊學熱門地

中央社／上海16日電
圖為泰國機場。（路透）
圖為泰國機場。（路透）

泰國近年已經成為中國中產家庭孩童的熱門留學地點，延續此趨勢，當前的暑假也出現了赴泰遊學的熱潮。業者說，價格相對便宜、簽證好辦、又有英文夏令營，是泰國的優勢。

界面新聞今天報導，疫後出境遊還未完全恢復情況下，出境航班數量偏少、票價較高，一些歐美國家簽證辦理周期長，暑期想要帶孩子出國，交通方便的泰國成為了一個好選擇。

世紀明德親子品牌蠟筆城堡負責人劉靜說，今年歐美暑期遊學的成本直線上升，一個孩子英國2周的遊學活動價格近人民幣4萬元，澳洲價格在4.6至4.8萬元，但泰國可以做到1.6至1.8萬元。在歐美只能供孩子一個人出國遊學，在泰國卻可以全家人一起，大人可以順便旅遊。

報導中，一個中國三口之家在1日到達曼谷，預計待近兩個月。這名母親發現，現在泰國國際學校夏令營裡中國孩子的占比非常高，在曼谷排名前10的一家國際學校夏令營中，21名學生裡17名都是中國小朋友，都是全職媽媽陪同。

儘管中國學生多，但這名家長認為，曼谷整個環境還是以英語為主，老師也都是全英文教學，「提升起來肯定比國內要快」。

新加坡聯合早報4月初曾報導，愈來愈多中國中產級家庭將年幼孩子送到泰國的國際學校，在國際學校周圍甚至形成了「中國家長村」，使學校周邊房租暴漲。

2022年COVID-19疫情緩和後，留泰的中國學生人數大反彈，清邁的生活消費比曼谷低，當地國際學校的中國學生人數更達40%。

泰國 簽證 新加坡

上一則

曾無預警停飛 中國第2架國產客機C919將投入營運

延伸閱讀

泰國女子吃沙拉 驚見一排「帶牙骨頭」

泰國女子吃沙拉 驚見一排「帶牙骨頭」
泰國國會19日再投票選新總理 為泰黨動向受關注

泰國國會19日再投票選新總理 為泰黨動向受關注
僅一名候選人…泰國會選總理 皮塔得票未過半下周再戰

僅一名候選人…泰國會選總理 皮塔得票未過半下周再戰
9年前靠政變奪權上台 泰國軍系總理帕拉育宣布退出政壇

9年前靠政變奪權上台 泰國軍系總理帕拉育宣布退出政壇

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
女子被壓制在地。（視頻截圖）

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

2023-07-09 08:30

超人氣

更多 >
奇異果放401天變化全記錄 第177天竟「奇蹟回春」

奇異果放401天變化全記錄 第177天竟「奇蹟回春」
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊