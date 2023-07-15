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習近平指示網路工作 堅持正能量要求依法上網

中央社／上海16日電
中國的中央網信辦。(路透)
中國的中央網信辦。(路透)

中國「全國網絡安全和信息化工作會議」14日至15日在北京召開，會議傳達中共總書記習近平的指示，包括「堅持正能量是總要求、管得住是硬道理」以及依法上網等。

新華社報導，習近平的指示指出，他上任的中共18大以來，中國網路安全和資訊化事業已取得重大成就，黨對網信工作的領導全面加強，網路空間「主流思想輿論」鞏固壯大，網路綜合治理體系基本建成。

他提出網信工作的「十個堅持」，包括：堅持黨管互聯網，堅持網信為民，堅持走中國特色治網之道，堅持統籌發展和安全，堅持正能量是總要求、管得住是硬道理、用得好是真本事。

以及堅持築牢國家網路安全屏障，堅持發揮資訊化驅動引領作用，堅持依法管網、依法辦網、依法上網，堅持推動構建網路空間命運共同體，堅持建設忠誠乾淨擔當的網信工作隊伍。

他還強調，各級網信部門要「敢於鬥爭亮劍，甘於拚搏奉獻」，為推動網信事業發展提供堅強保證。

這場會議由中共中央書記處書記蔡奇出席會議並講話，國務院副總理丁薛祥出席會議並傳達習近平上述「重要指示」。

據報導，蔡奇強調，要加強網上正面宣傳引導，防範網路意識形態風險，提高網路綜合治理效能，「牢牢掌握網絡意識形態工作領導權」。

習近平任內積極推動網路管制，2015年提出構建「網路命運空間共同體」，2016年中國通過「網路安全法」。

習近平 中共 國務院

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