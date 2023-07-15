中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國國防科技大學系統工程學院副教授馮旸赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

意外還是陰謀？據微信公眾號「中國人工智能 學會」消息，中國著名指揮控制和人工智能領域專家、國防科技大學系統工程學院副教授馮旸赫，本月1日在北京 因車禍不幸逝世，享年38歲。馮旸赫被譽為共軍 的「天才科學家」，香港媒體指出，馮旸赫突然離世將重創解放軍指揮控制系統研發。

據報導，馮旸赫曾任解放軍裝備發展部武器裝備人工智能專業組組長助理、智能指揮控制組秘書，是中共軍委科技委重點項目專家、中國國防科技大學青年拔尖人材。

消息稱，本月1日晚，馮旸赫在北京出席一場重要會議後，其乘坐的專車和另一車發生嚴重碰撞，馮旸赫後證實在事故中殉職。這起撞車是意外還是刑事案件仍有待調查。

許多中國網友要求，中國國安部門應介入調查這起事故，並全面加強國防安全領域人才的安全保護。

中國《觀察者網》指出，馮旸赫2003年9月考入中國國防科學技術大學指揮自動化工程專業本科，2011年至2013年赴美國哈佛大學統計系、愛荷華大學高性能計算實驗室聯合培養，兼任助理研究。2014年6月從國防科技大學博士畢業後留校任教。

馮旸赫主要研究方向是瞄準複雜對抗環境下多智能體智能決策問題，提出構建兵棋推演環境中輔助決策的「最強大腦」——「戰顱」。

報導稱，「戰顱」的研發基於智能系統工程思想，融合知識推理、監督學習、半監督學習、集成學習和強化學習等一系列方法構建智能決策模型，充分利用人人對抗產生的優質數據和機機自打產生的大數據對智能體進行訓練，實現了各要素協同密切、信息處理高效、決策精準快速，解決了兵棋推演中的傳統任務規劃專家經驗依賴性強、應對不完整信息的能力弱、動態臨機調整困難等難題。

馮旸赫率隊憑借著「戰顱」智能體以全勝戰績贏得中國中國2019年第三屆、2020年第四屆全國兵棋推演大賽「人機對抗賽」冠軍；憑借戰法更靈活、決策更智能的 「戰顱二號」，於2020年第四屆全國兵棋推演大賽首次設立的「機—機」智能博弈專項賽中勇奪冠軍。