我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最NG睡姿是它… 扭轉脖子、壓迫脊椎 還易長皺紋

馬雲又被拍到 頭戴鴨舌帽現身塞拉耶佛

教宗批准沈斌任上海主教 教廷斥北京違反任命協議

中央社梵蒂岡15日綜合外電報導
天主教教宗方濟各已經批准，由中國天主教主教團主席、中國全國政協委員沈斌接任中國天主教上海教區主教。（取自中國天主教官方網站）
天主教教宗方濟各已經批准，由中國天主教主教團主席、中國全國政協委員沈斌接任中國天主教上海教區主教。（取自中國天主教官方網站）

天主教教宗方濟各已經批准，由中國天主教主教團主席、中國全國政協委員沈斌接任中國天主教上海教區主教。不過，教廷國務院長仍斥責北京事前未徵詢教廷同意，違反雙邊協議。

路透社報導，梵蒂岡今天發布聲明表示，教宗方濟各（Pope Francis）已經任命沈斌擔任中國天主教上海教區主教。這個職位已經懸缺10年。

然而，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）在另一篇單獨發布的訪問中說，中國當局今年稍早將沈斌從江蘇海門教區主教調任上海教區主教時，沒有徵詢教廷同意。

帕洛林接受梵蒂岡內部媒體訪問時表示，中方這個單方面舉動，違反了劃時代的2018年梵中主教任命協議當中的「對話與合作精神」。

但帕洛林也說，教宗決定同意沈斌的任命案，是為了上海教區「更大的益處」著想，也因為沈斌是一名「受人尊敬的牧者」。

這是梵中之間再次因為主教轉任起爭執。去年11月，中國將獲得方濟各任命的江西餘江教區主教彭衛照擅自調任為江西教區輔理主教，但教廷並不承認所謂江西教區，梵蒂岡因此指控北京違反2018年的協議。

上海教區原主教金魯賢於2013年辭世後，主教職務一直懸缺。

香港媒體5月報導，沈斌已在今年4月4日調任上海教區正權主教，而梵蒂岡據稱只在調任前幾天才獲告知，教宗也未同意。

天主教媒體亞洲新聞（AsiaNews）已在今年4月報導，中國官方採取「單方面」行動將沈斌調任上海教區主教，形同公然撕毀2018年梵中簽署的主教任命協議。

教宗 方濟各 國務院

上一則

4年前宣布與台斷交 索羅門總理：世上只有一個中國

下一則

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

延伸閱讀

報業大佬程峰被查 上海宣傳系統掀反腐潮

報業大佬程峰被查 上海宣傳系統掀反腐潮
左宗棠雞、炸蟹角、芙蓉蛋…「美式中餐」打入北京

左宗棠雞、炸蟹角、芙蓉蛋…「美式中餐」打入北京
上海人大主任董雲虎突被查 20大後首名正省級官員落馬

上海人大主任董雲虎突被查 20大後首名正省級官員落馬
服務教宗1世紀…羅馬麵包烘熄燈 老顧客感傷

服務教宗1世紀…羅馬麵包烘熄燈 老顧客感傷

熱門新聞

葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57
女子被壓制在地。（視頻截圖）

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

2023-07-09 08:30
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪
奇異果放401天變化全記錄 第177天竟「奇蹟回春」

奇異果放401天變化全記錄 第177天竟「奇蹟回春」
秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳