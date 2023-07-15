4年前宣布與台斷交 索羅門總理：世上只有一個中國

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞訪問中國期間，接受官媒央視「高端訪談」節目專訪時表示，世界上只有一個中國。（取自央視）

4年前宣布與台灣斷交，並轉向中國建交的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞，本月9日至15日率團赴中國訪問，並接受官媒央視「高端訪談」節目專訪。蘇嘉瓦瑞在節目上稱，「我們曾經在荒野中迷失了近36年，與中國建交是歷來作出最重要的決定之一」，並重申堅定奉行「一個中國原則」。針對西方國家將中索合作加深視作「威脅」，蘇嘉瓦瑞表示「這讓人很遺憾」，並稱與中國合作為索羅門帶來巨大成果。

針對奉行「一中原則」，蘇嘉瓦瑞在節目中稱，聯合國 1971年通過了第2758號決議，指世界上只有一個中國，也就是中華人民共和國，台灣是中國不可分割的一部分，並稱「雖然我們是在大約3年半之前才與中國建交，但我們從中獲益良多」。

主持人提問蘇嘉瓦瑞「現在一些國家試圖干涉台灣問題，對此有何看法」時，他則稱，世界上只有一個中國，這早已明確。有些國家聲稱他們會做出自己的決定，而不遵循聯合國的決定，那麼這些成員國就失去其價值了，這很令人遺憾，呼籲那些仍然「執迷不悟的國家」思考他們自己的所作所為。他說，這些國家都與中國建立了外交關係，他們承認一個中國原則，但他們的行動卻與這一原則相悖。

針對主持人提問「中索關係加深讓一些國家感到緊張，甚至將兩國關係視為威脅」，蘇嘉瓦瑞回應自己感到很遺憾。他強硬表示，索羅門是主權國家，中國也是主權國家，與誰建交、與誰發展合作，不關其他任何人的事。他並稱，有些國家批評索中在發展方面的合作，儘管這方面的合作為索國帶來了巨大成果。

先前，外界曾示警索羅門與中國建交恐掉入「債務陷阱」並「破壞民主國家價值觀」，蘇嘉瓦瑞認為是無稽之談，「這是他們編造的藉口，因為他們擔心自己失去對小島嶼國家的控制」。

蘇嘉瓦瑞還說，索國政府會選擇對國家最有利的事情，而與中國建立外交關係，是國家歷史上做出的最好決定，這是個正確的決定，絕不後悔，絕不回頭。

據悉，蘇嘉瓦瑞本次訪問中國期間，與北京 簽署多項合作文件，其中包含允許中國在索羅門群島派駐警察直到2025年的警務合作協議。此舉引起紐澳美擔憂恐推升南太平洋地區緊張局勢，並敦促兩國公布協議細節。

路透報導指出，索羅門群島人口約70萬，是一個在太平洋島嶼中據重要戰略地位的島國，對於美國在第二次世界大戰中西渡太平洋解放菲律賓起到關鍵作用。而由於台海緊張局勢引起了美國和澳洲 政府對中國在該地區野心的擔憂。

索羅門群島政府14日表示，與中國簽署的警務合作協議對太平洋地區並不構成威脅，駁斥了那些擔憂該協議可能加劇地區緊張局勢的西方國家，並稱批評者應該「尊重我們的主權和自主決策權」。

蘇嘉瓦瑞此趟中國行，除會晤中國國家主席習近平、中國總理李強，出席索羅門駐陸使館開幕儀式，也與北京當局共同發布聯合聲明，宣示建立新時代相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係。