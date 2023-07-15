秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

中國外長秦剛自6月25日之後，已連續20天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

中國外交部部長秦剛 自6月25日後，至今已隱身20天。先前中國官方曾否認秦剛因健康狀況才未公開露面，後來又改口，稱秦剛因「身體原因」難以出席東協外長會。如今中國網上又有一消息傳出，秦剛疑似與雙面女間諜 有染被中紀委問訊，秦剛消失疑雲引外界關注，坊間傳言不斷。

據中國外交部官網消息，秦剛最後一次公開露面是在6月25日，當天他行程滿檔，在北京 分別會見了越南外長、斯里蘭卡外長，以及俄羅斯副外長，此後中國外交部就未再更新秦剛的動態。

除了先前健康因素傳言不斷，據法廣14日報導，中國牆內目前最新的傳聞是，秦剛與一位涉間諜案的鳳凰衛視女主持人有染，而被中紀委約談。

據報導，12日推特傳出一條前中國外交部發言人趙立堅妻子在7月10日的一句話引發猜測。這個名為「大聰和臭丫頭」的帳號發文寫道：「今天是個好日子」⋯⋯。有網友據此猜測，趙立堅之妻對秦剛的遭遇表示高興。

不過，中國旅美政治學者鄧聿文14日在推特發文，稱「最新消息，秦剛已回外交部上班，被談話了。既然被談話，傳言應該是真的，但可能問題不大。」

法廣報導指出，也有網友提醒，有關秦剛被雙面女諜拉下水的流言，蓋住了中國火箭軍司令和副司令先後被抓和涉嫌自殺的重磅消息。

先前，秦剛原定出席本周在雅加達舉行的東協外長會議，後中國官方坦承秦剛因「身體原因」難以出席，因此改由中共中央外事辦主任王毅出席會議。另外，路透報導，秦剛原訂七月初與歐盟外交政策負責人博雷利在北京的會議，也在本月5日，會議舉行的前兩天才被臨時推遲。

本月7日中國外交部例行記者會上，有外媒詢問秦剛是否因為「健康問題」而未露面，當時發言人汪文斌的說法是「我並沒有聽說你講的這個情況」。此後，有傳聞稱秦剛確診新冠肺炎。

港媒10日報導，現年57歲的秦剛若真如傳言感染新冠肺炎，也是較為嚴重的病例，「畢竟現在中招的人，逾兩周仍無法康復的個案較為罕見」。