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網傳河南女子吃涼皮中毒身亡 官方：確有中毒事件

中國新聞組／北京15日電
涼皮示意圖，與新聞當事人事物無關。（本報資料照片）
涼皮示意圖，與新聞當事人事物無關。（本報資料照片）

中國河南近日傳出有兩名女子在餐廳吃了涼皮後「中毒」釀一死一傷的消息，引發網民瘋傳與恐慌。事發地河南永城市市場監督管理局14日證實的確有發生「中毒事件」，已對全市涼皮企業進行了抽檢，但對於涼皮是否真的造成女子傷亡，該局只稱公安部門正在調查；公安部門則回應「不清楚」。

「縱覽新聞」報導，網傳消息最早於本月10日開始流傳，內容稱河南永城市一名20歲左右的女孩與家人在百花街吃了一碗涼皮後中毒，女孩目前正在醫院加護病房（ICU），而其同行的舅媽已離世；永城市全市涼皮店都已經查封，暫時不讓銷售涼皮。

報導說，流傳消息還附有一張永城市某小區微信業主群的聊天截圖，一名業主稱自己朋友的妹妹與同行的妗子（舅媽）前兩天吃涼皮中毒已經救不了了，還提到涼皮不是餐廳自己做的，「是買的」，餐廳老闆已被調查。至於為何涼皮會讓人中毒？網路傳言則出現兩個版本，一種是稱涼皮中被添加了過量的硼砂，另一種說法則稱涼皮變質後滋生米酵菌酸，引發中毒。

永城市多家餐飲店受訪時表示，該市的確要求最近下架涼皮不得售賣。一名店主稱，他聽到的原因是可能有人批發涼皮存放時間過長，沒有保存好，導致變質。另一名店主稱，要求禁售的時間大概已有四天時間，原因她不是很清楚。也有店主稱，自己店裡的涼皮是現做現賣的，沒有受到限制，可以銷售。

報導稱，永城市雪楓街道辦員工受訪表示，此事主要由市場監督管理部門和公安部門進行調查，調查結果還沒有出來。對於一死一傷的說法，該員工說都是傳聞，但也表示自己不清楚情況。

永城市市場監督管理局員工則證實有「吃涼皮後中毒」事件發生，一名該局員工表示，該局已經將全市生產涼皮的企業進行了抽檢，原因還不清楚。對於一死一傷的說法，該局也稱不清楚，只負責調查食品安全。

據傳受害家屬已經報案，公安部門正在調查。但永城市公安局拒絕受訪，僅回應「不清楚」。

河南永城市全市抽查涼皮，引發網民議論原因。（取材自縱覽新聞）
河南永城市全市抽查涼皮，引發網民議論原因。（取材自縱覽新聞）
一張永城市某小區微信業主群的聊天截圖近日在網路上流傳，一名業主稱自己朋友的妹妹與...
一張永城市某小區微信業主群的聊天截圖近日在網路上流傳，一名業主稱自己朋友的妹妹與同行的妗子（舅媽）前兩天吃涼皮中毒已經救不了了。（取材自縱覽新聞）

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