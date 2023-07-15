英國會報告示警中國滲透 中使館：英政客臆想症該治治

中國駐英國大使館發言人14日發出聲明，嚴正回擊英國國會「中國報告」對中國間諜滲透、竊取智財的示警。圖為中國駐英國大使館。（取自中國駐英使館官網）

英國國會情報暨安全委員會13日發布一份「中國報告」，提到中國正對英國開展全面滲透、干涉英國政治、竊取英國知識產權，並試圖派人進入英國情報隊伍。中國駐英國使館發言人14日深夜發出聲明，表示這是一個捕風捉影、捏造事實、惡意抹黑中國的毒報告，中方堅決反對，予以強烈譴責。

據法廣報導，這份報告示警，由於英國與美國關係緊密，以及英國在各國際組織的地位與形塑國際輿論的能力，英國成為中國間諜 和干預活動的重要目標。報告還提到，中國有數十萬非軍職情報人員可用於針對英國及英國利益進行大規模的情報工作，並涉及英國經濟、科技、學術界等領域。

針對報告指控中國干涉英國政治，中國駐英使館發言稱，中國外交從來奉行互不干涉內政原則，沒有干涉別國內政的「基因」，更沒有干涉英國的必要。他回擊稱，英方政客「碰瓷」中國的做法，十分可笑。

面對竊取知識產權的指控，中使館發言人表示，中國科技發展迅速，但一不靠偷，二不靠搶，而是包括廣大科技工作者在內的全體中國人民靠智慧和汗水奮鬥出來的。他並提到，中國是世界知識產權的創造大國，也致力於保護知識產權。且根據「世界知識產權指標」報告，中國2021年有效專利數量排名全球第一。

中使館發言人說，「英方報告煞有介事地列舉所謂中國竊取英國知識產權的主要領域，事實是中國在有關領域早已領先英國，不少先進設備也出口英國。英方對中方的指責豈不是癡人說夢、荒唐之極」。

針對間諜滲透的質疑，中使館發言人表示，英方報告把中國企業、公民以及華僑華人 都當成「間諜」，把正常的人員交流都說成「政治滲透」，這只能說明報告的炮製者對中國懷有根深蒂固的偏見，只能反映出他們對自身嚴重缺乏自信。他更重砲批評，正所謂「八公山上，草木皆兵」，英方政客的臆想症真不輕，該治一治了！

中使館發言人最後指出，奉勸英方有關政客摒棄冷戰思維和對華偏見，停止散佈詆毀中國的謠言，停止針對中國的獵巫行為，停止給中英關係發展製造障礙。