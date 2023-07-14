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王毅：警惕北約試圖插足東協、引冷戰思維和陣營對抗

記者黃國樑／即時報導
中共中央外辦主任王毅14日提出警惕北約插足東協地區的呼聲。圖為前一天他與美國國務卿布林肯會面的畫面。(美聯社)
中共中央外辦主任王毅14日提出警惕北約插足東協地區的呼聲。圖為前一天他與美國國務卿布林肯會面的畫面。(美聯社)

據中國外交部網站凌晨訊息，當地時間2023年7月13日，中央外辦主任王毅在雅加達出席東亞合作系列外長會時強調，當前形勢下，地區國家尤其要警惕事關本地區和平安全的三個消極動向。其中包括警惕北約插足東南亞地區，以及要警惕域外大國借南海問題介入地區事務。而在出席東協地區論壇外長會致詞時，他也提出建議，要反對搞所謂「亞太版」北約的圖謀。

他提出的三個警惕是：一要警惕所謂「印太戰略」加快向本地區滲透，衝擊東協中心地位，衝擊以東協為核心建立起來的行之有效的區域合作架構。二要警惕北約試圖插足本地區，引入冷戰思維和陣營對抗，破壞地區國家多年努力得來的和平穩定局面。三要警惕域外大國借南海問題介入地區事務，挑撥破壞地區國家之間的團結協作。

而王毅在出席第30屆東協地區論壇外長會上致詞時則表示，，今年是東盟地區論壇成立30週年。作為亞太地區覆蓋範圍最廣的安全機制，論壇持之以恆開展安全對話合作，為維護地區和平穩定作出有益貢獻。

他說，論壇將建立信任措施作為核心，循序漸進探索符合地區實際的預防性外交。論壇堅持東協主導，倡導相互尊重、協商一致、照顧各方舒適度等東盟方式，打造以東協為中心的區域安全架構。這些寶貴經驗和有益作法都值得繼續堅持。當前地區安全形勢深刻演變，不穩定不確定因素突出。為維護亞太地區安全穩定的戰略環境。

他並且提出三點建議。一要堅持開放包容，推動共同安全。堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，兼顧各方訴求、包容各方利益，走共商共建共享的共同安全之路。本地區不需要軍備競賽，不能搞集團對抗，也不歡迎另起爐灶，更反對搞所謂「亞太版」北約的圖謀。

其二，要維護地區規則，促進普遍安全。《東南亞友好合作條約》宗旨和原則同聯合國憲章宗旨、和平共處五項原則、萬隆精神高度一致，構成指導地區國家間關係的行為準則，要一步弘揚《條約》精神，踐行真正的多邊主義。

第三是要深化務實合作，踐行合作安全。發揮合作議題豐富、務實項目眾多的獨特優勢，為各領域建立信任措施活動和預防性外交注入更多活力，紮實推進低敏感領域合作，逐步培育拓展共同安全利益，增進安全互信。

北約 東南亞 王毅

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