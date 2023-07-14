實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

秦剛。(路透)

中國外長秦剛 20天未公開露面，推特 等社交媒體上連日來瘋傳秦剛「被消失」的原因，一指秦剛疑因被查出和一名具間諜身分的傅姓女主持人出軌生子，傅女還多次在社群平台上以暗示性字眼曬恩愛。網民還扒出英國劍橋大學疑在傅女33歲時建了一座以她為名的花園，待遇堪比詩人徐志摩，質疑「如果沒有特權，哪來的花園？」但上述傳聞均未獲得證實。

值此中國對外關係處多事之秋，中國外長秦剛20天沒露面，官方卻迄今未說明原因，相當反常。法廣網報導，網路近日盛傳秦剛與一位雙面女諜有染被中紀委問訊，也不見官方出手動用強大手段壓制這個流言，「令人想到此案或參雜中共激烈內鬥」。

不過網民們和自媒體看來倒是暫時不關心什麼內鬥，反而更愛看八卦，紛紛扒出傳言中有關秦剛和這名傅姓女主持人的諸多「線索」。

有網民翻出秦剛擔任駐美大使期間曾接受傅女專訪的視頻，質疑視頻中兩人看來「關係親密」，而傅女事後還將專訪中秦剛凝望白宮的照片用來宣傳自己的節目，秦剛也「不約而同」用了這張照片做自己的推特頭像。

網民還發現，北京時間2023年3月19日晚上，傅女在微博 帳號發出一段「生日祝福」，祝某人「年年有今日、歲歲有今朝」，「眼裡有光、身邊有愛、和家人團聚」。而據公開資料，秦剛的生日是1966年3月19日。

網上還流傳出一張傅女的微博截圖，顯示在美東時間3月18日晚，傅女疑似替剛出生不久的兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。而此前的3月4日，傅女曾發出「兒子100天啦」的博文，並稱孩子不是「外國寶寶」。

網上流傳的傅姓女主持與兒子在飛機上的圖片。(取材自微博)

有自媒體指出，上述兩篇由傅女發出的生日祝福中，一篇出現「奔赴使命」，一篇出現「升官發財」，似乎都暗示了被祝福的某人的官員身分。有網民質疑，傅女藉由各種暗示隱喻是在「逼宮上位」，想「扶正」。

網上傳出一張傅姓女主持的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替出生不久的兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

傅女最後公開發文 停在4月在洛杉磯搭飛機

擁有百萬粉絲的傅女微博，目前公開且仍留在微博上的文章是今年4月11日所發，博文顯示她自稱帶著兒子坐飛機從洛杉磯到華盛頓。而傅女微博上發文的留言區也疑似被清空，大都顯示「站方已開啟評論隱藏」。

推特上有人整理出秦剛與傅女的「時間史」：2021年7月28日秦剛抵美任大使。2022年1月20日左右傅女懷孕。2022年3月21日，傅女採訪秦剛。2022年11月23日兒子誕生。2022年12月30日秦剛任外交部長。2023年3月12日傅女發布兒子照片，歡呼「勝利閉幕」（秦剛出任國務委員）。2023年4月11日，傅女攜兒子乘機離開洛杉磯，稱去往「前方」，從此失蹤。6月25日，秦剛消失。

另有自媒體發文稱，英國劍橋為傅女建的花園才是問題嚴重，質疑劍橋大學邱吉爾學院為何在傅女33歲時為她建了一座花園。從傅女的經歷來看，她是2008年從劍橋碩士畢業，劍橋在2016年就為她建花園，這速度也太快了。新聞報導說是她捐的，問題是她的主持人工作如何能賺到這百萬英鎊捐款，且又具能擁有劍橋花園的身分和地位？這不僅讓邱吉爾情何以堪，傅女堪比劍橋也為徐志摩建了座花園的待遇，更讓人滿是疑問。