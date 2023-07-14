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王毅駁斥南海仲裁案：不要再炒作早已過時的「老戲碼」

記者黃國樑／即時報導
王毅在雅加達出席東亞合作系列外長會期間，就相關國家對南海仲裁案提出聲明進行駁斥。圖為他前一天出席東協與中國10+1外長會時情景。（取材自中國外交部網站）
王毅在雅加達出席東亞合作系列外長會期間，就相關國家對南海仲裁案提出聲明進行駁斥。圖為他前一天出席東協與中國10+1外長會時情景。（取材自中國外交部網站）

根據中國外交部於當地時間15日凌晨發出的訊息，中共中央外辦主任王毅14日在雅加達出席東亞合作系列外長會時，駁斥了「個別國家」提及南海仲裁和所謂航行自由，就南海問題闡明中方原則立場。王毅說，中國和東協（東盟）不需要教師爺，他要求域外國家不要再派那麼多先進艦機來這裡耀武揚威，不要挑動和利用地區國家之間的分歧來達到自己的地緣政治私利，不要根本不了解實際情況就在這裡指手畫腳。

王毅並強調，南海仲裁案明顯是一場政治操弄，悖離了《聯合國海洋法公約》締約原意，在事實認定和法律適用等方面都存在明顯失當，受到國際法專家普遍質疑。中方從一開始就沒有參與，也不可能接受。奉勸個別國家不要再開歷史倒車，不要再炒作早已過時的「老戲碼」。

王毅指稱的「個別國家」，應指美國、菲律賓與加拿大，菲律賓外交部長馬納洛在該仲裁案七周年時表示，仲裁裁決已成為國際法的一部分，菲律賓海巡隊也稱將加強巡邏、驅逐中國民兵船。美國也發表聲明指稱，南海仲裁案的主張具有法律約束力。加拿大全球事務部也發出聲明表示，這一裁決是最終裁決，對各方具有約束力，並且為根據國際法和平解決該地區相互競爭的海事主張奠定了重要基礎。

王毅表示，南海是目前世界上航行最安全、最自由的海域之一，沒有任何一艘商船抱怨在航經該海域時遇到干擾阻礙，個別國家沒有必要再作無謂的擔憂。

他說，中國同南海沿岸國一道，遵守包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，但我們不接受以航行自由為名，行航行霸權之實。中方一貫主張由直接當事國通過友好協商和平解決爭議，這一原則也寫入了《南海各方行為宣言》。我們克服疫情影響和外部干擾，已成功完成「南海行為準則」案文二讀，將攜手推動準則成為行之有效、富有實質意義、符合國際法的地區規則，以更好維護南海的和平穩定，域外國家的正當合法權益也將得到有效保障。

王毅申言，希望域外國家尊重中國和東協作出的努力，為維護地區穩定發揮積極作用而不是相反。不要再派那麼多先進艦機來這裡耀武揚威，不要挑動和利用地區國家之間的分歧來達到自己的地緣政治私利，不要根本不了解實際情況就在這裡指手畫腳。中國和東協不需要教師爺，我們完全有信心、有智慧、有能力通過共同努力，處理好南海問題，把南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。

王毅 聯合國 加拿大

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