我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院通過國防授權法案 有助強化台灣嚇阻力

強勢財報推動 道指連漲五日

報業大佬程峰被查 上海宣傳系統掀反腐潮

記者陳宥菘／即時報導
上海報業集團副總經理、澎湃新聞董事長程峰遭涉嫌嚴重違紀違法遭調查，上海宣傳系統掀反腐潮。（取自網路）
上海報業集團副總經理、澎湃新聞董事長程峰遭涉嫌嚴重違紀違法遭調查，上海宣傳系統掀反腐潮。（取自網路）

中共中央紀委國家監委網站13日晚間通報，上海報業集團副總經理程峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。此案就發生在上海市人大常委會主任董雲虎落馬隔日，加上去年底被查、上月遭「雙開」的東方網前總裁徐世平，上海市宣傳系統8個月來已有3名高層官員捲入反腐整治風暴。

程峰自2013年10月起出任上海報業集團副總經理，並於2018年接任澎湃新聞董事長。聯合早報報導，現年52歲的程峰是上海人，畢業於上海交通大學工業管理專業，他長期在上海工作，曾任上海市對外經濟貿易委員會團委書記、上海機械進出口集團副總裁、上海國際集團辦公室主任、上海國資經營有限公司董事長等。

據報導，程峰和12日被通報落馬的董雲虎，都在上海宣傳系統工作多年。董雲虎在2015年至2018年任上海宣傳部長期間，和程峰是上下級關係。

報導指出，坊間有消息稱，董雲虎被查和徐世平有關。今年64歲的徐世平在2012年至2020年擔任東方網總裁、總編輯。去年11月，已退休兩年的徐世平接受上海市紀委監委審查調查，根據官方上月雙開他時的通報，徐世平的違紀行為包括長期與私營企業主不當交往、私藏閱看違禁書刊、隱瞞不報親屬投資情況等。

董雲虎落馬當晚，中共上海市委常委會、市人大常委會黨組、市政府黨組、市政協黨組等「四套班子」分別連夜召開會議，並表態堅決擁護中央決定。上海市委書記陳吉寧指出，各級領導幹部要嚴以修身、嚴以用權、嚴以律己，且要自覺淨化自己的朋友圈、社交圈、生活圈。

報導引述學者唐任伍分析指出，在董雲虎和程峰接連落馬後，上海宣傳系統還會有其他幹部被查。這一波針對上海宣傳口的反腐潮，同時涉及在職、退居二線和退休官員，表明中共反腐沒有禁區，不受領域和任職時間限制。

據上海報業集團網站消息，該集團在中國國家新聞出版署發布的全國報刊出版集團總體經濟規模排名中，連續多年位列第1位，旗下紙媒包含《解放日報》、《文匯報》、《新民晚報》三大報，以及多個報刊雜誌與網路媒體。

澎湃新聞屬於該集團一新媒體計畫，總部位於上海。澎湃新聞以時政思想類網路平台為定位，客户端下載超過2億，傳播力和影響力穩居中國國內主流新媒體前段班。

中共 退休 投資

上一則

中國網傳白紙運動2.0召集帖 時間定於成都世大運賽期

延伸閱讀

轉型遠距工作 商辦價值大減

轉型遠距工作 商辦價值大減
上海人大主任董雲虎突被查 20大後首名正省級官員落馬

上海人大主任董雲虎突被查 20大後首名正省級官員落馬
「想成是太監」 上海大老闆替4情婦找保鑣 要求先閹割

「想成是太監」 上海大老闆替4情婦找保鑣 要求先閹割
中國中等收入族群 拚2035年翻倍、8億人

中國中等收入族群 拚2035年翻倍、8億人

熱門新聞

網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57
女子被壓制在地。（視頻截圖）

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

2023-07-09 08:30
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

2023-07-07 02:12

超人氣

更多 >
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天
染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人

「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人