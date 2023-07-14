報業大佬程峰被查 上海宣傳系統掀反腐潮

上海報業集團副總經理、澎湃新聞董事長程峰遭涉嫌嚴重違紀違法遭調查，上海宣傳系統掀反腐潮。（取自網路）

中共 中央紀委國家監委網站13日晚間通報，上海報業集團副總經理程峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。此案就發生在上海市人大常委會主任董雲虎落馬隔日，加上去年底被查、上月遭「雙開」的東方網前總裁徐世平，上海市宣傳系統8個月來已有3名高層官員捲入反腐整治風暴。

程峰自2013年10月起出任上海報業集團副總經理，並於2018年接任澎湃新聞董事長。聯合早報報導，現年52歲的程峰是上海人，畢業於上海交通大學工業管理專業，他長期在上海工作，曾任上海市對外經濟貿易委員會團委書記、上海機械進出口集團副總裁、上海國際集團辦公室主任、上海國資經營有限公司董事長等。

據報導，程峰和12日被通報落馬的董雲虎，都在上海宣傳系統工作多年。董雲虎在2015年至2018年任上海宣傳部長期間，和程峰是上下級關係。

報導指出，坊間有消息稱，董雲虎被查和徐世平有關。今年64歲的徐世平在2012年至2020年擔任東方網總裁、總編輯。去年11月，已退休 兩年的徐世平接受上海市紀委監委審查調查，根據官方上月雙開他時的通報，徐世平的違紀行為包括長期與私營企業主不當交往、私藏閱看違禁書刊、隱瞞不報親屬投資 情況等。

董雲虎落馬當晚，中共上海市委常委會、市人大常委會黨組、市政府黨組、市政協黨組等「四套班子」分別連夜召開會議，並表態堅決擁護中央決定。上海市委書記陳吉寧指出，各級領導幹部要嚴以修身、嚴以用權、嚴以律己，且要自覺淨化自己的朋友圈、社交圈、生活圈。

報導引述學者唐任伍分析指出，在董雲虎和程峰接連落馬後，上海宣傳系統還會有其他幹部被查。這一波針對上海宣傳口的反腐潮，同時涉及在職、退居二線和退休官員，表明中共反腐沒有禁區，不受領域和任職時間限制。

據上海報業集團網站消息，該集團在中國國家新聞出版署發布的全國報刊出版集團總體經濟規模排名中，連續多年位列第1位，旗下紙媒包含《解放日報》、《文匯報》、《新民晚報》三大報，以及多個報刊雜誌與網路媒體。

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