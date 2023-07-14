中國網傳白紙運動2.0召集帖 時間定於成都世大運賽期

圖為去年11月27日北京出現的「白紙運動」。(路透)

國際矚目的成都世大運定於28日揭幕，近日中國網傳「成都大運會白紙革命活動召集帖」，號召民眾於賽事期間快閃抗爭，向中國領導人習近平 的獨裁腐敗宣洩不滿。

成都世大運原定2021年舉辦，因疫情兩度延期；賽事將於今年7月28日至8月8日期間登場。

據「光傳媒」創辦人王安娜於個人推特帳戶轉發的召集帖，這是為了抗議習近平的倒行逆施、獨裁腐敗而發起的快閃。

據光傳媒官網，這是由香港 新聞工作者成立的網媒，因不忍目睹香港傳媒機構一一被迫拉鐵門，同業身陷囹圄，新聞業界被打壓、被白色恐怖籠罩，於是選擇立足台灣，繼續為港人提供屬於大家的新聞。

這則召集帖並羅列5點須知提醒參與者務必注意個人安全，不要透露任何個人訊息。

參加快閃活動前，清理掉電腦、手機裡面的敏感內容，防止黑皮（警方便衣）搜查。

不要聯繫任何線上認識的人共同進行，即使線上商量共同行動，也不要告知具體時間和地點，對方很可能是黑皮。

快閃現場攜帶的白紙不要只帶一張，帶大量白紙，如果被黑皮問，就說有用，理由自己編，其他都一樣，一些白紙也可供其他人使用。

現場自己不要拍照，除非只拍照，不參加快閃活動，拍照和參加活動的人必須分開，防止黑皮追蹤。

白紙運動 源自去年11月下旬，由中國各大學帶頭，肇因於為反清零發聲，也成為中國當局拍板解封的關鍵。

今年年初，美國「華爾街日報」（WSJ）報導，中國防疫政策大轉彎鬆綁，係因習近平在20大後收到諸多令他震驚的訊號，包括出口數字下降及「白紙運動」，讓他得知「動態清零」已是社會經濟動盪的根源。