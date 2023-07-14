我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強勢財報推動 道指連漲五日

快看世界／阿斯巴甜會致癌？UN專家：可適量用

密利憂中國軍力超美 譚克非：中國不走「國強必霸」老路

記者黃國樑／即時報導
中國國防部發言人譚克非14日說：密利所謂維持「決定性優勢」，無非是想一家獨大，繼續以霸權行霸道。中國國防部
中國國防部發言人譚克非14日說：密利所謂維持「決定性優勢」，無非是想一家獨大，繼續以霸權行霸道。中國國防部

中國國防部發言人譚克非14日下午就近期涉軍問題答記者問時，被問到美軍參謀首長聯席會議主席密利日前稱，中國希望在未來10年內成為亞洲霸主，並在本世紀中葉實現軍力超過美方的目標。美軍必須維持「決定性優勢」和戰備能力時表示，美國一直沒有走出零和博弈的思維定勢，密利所謂維持「決定性優勢」，無非是想一家獨大，繼續以霸權行霸道，謀一己私利。中國決不走「國強必霸」的老路。

另對於美太空軍司令擔憂太空競賽落後中國，他則重申中國堅持和平利用太空，反對將太空武器化和戰場化。

譚克非說，美方時不時就會發表這種以己度人的錯誤言論，根本原因在於，始終沒有看清世界和平發展大勢，沒有走出零和博弈的思維定勢。其所謂維持「決定性優勢」，無非是想一家獨大，繼續以霸權行霸道，謀一己私利。

他說，中國決不走追逐霸權、「國強必霸」的老路。如果要問我們的目標是什麼，那就是做更好更強的自己，不斷提升捍衛國家主權、安全、發展利益的能力，為維護世界與地區的和平穩定、服務構建人類命運共同體貢獻力量。

另據報導，美太空軍司令部司令接受採訪時稱，儘管擔心美在太空競賽中落後於中國，美國防部仍對自身能力充滿信心。譚克非對此則說，美方一些人一邊憂心忡忡、唯恐落於人後，一邊又說自己信心滿滿，這是典型的認知失調。

他說，大家都很清楚：近年來，美方加速推進太空軍事化，公然將太空界定為「作戰疆域」，組建太空軍和太空司令部，研發部署天基進攻性武器，組織軍事攻防演習和技術實驗，搞太空聯盟「小圈子」，消極抵制太空軍控進程，這些行徑對太空安全和全球戰略穩定已經造成極大負面影響。

他表示，星河璀璨，不容黷武者散佈硝煙。他願在此重申，中國堅持和平利用太空，堅決反對將太空武器化和戰場化，反對任何形式的太空軍備競賽。這一立場沒有變、也不會變。我們敦促美方糾正劍拔弩張、患得患失的不良心態，尊重國際社會共同願望，停止鼓動太空軍備競賽，與世界各國一道，維護太空的持久和平與安全。

太空 密利 國防部

上一則

左宗棠雞、炸蟹角、芙蓉蛋…「美式中餐」打入北京

下一則

中國網傳白紙運動2.0召集帖 時間定於成都世大運賽期

延伸閱讀

NASA「光之彼岸」沉浸式展覽紐約推出 體驗絢爛外太空

NASA「光之彼岸」沉浸式展覽紐約推出 體驗絢爛外太空
二度挑戰登月 印度發射火箭 月球探測車可待14天

二度挑戰登月 印度發射火箭 月球探測車可待14天
周末好去處／「水之日」免費玩水

周末好去處／「水之日」免費玩水
太空新嬌客 斑馬魚、小鼠將入駐天宮空間站

太空新嬌客 斑馬魚、小鼠將入駐天宮空間站

熱門新聞

葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57
女子被壓制在地。（視頻截圖）

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

2023-07-09 08:30
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

2023-07-07 02:12

超人氣

更多 >
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天
染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人

「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人