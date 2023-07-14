中國跌下美國最大進口國寶座 美中脫鉤持續發酵

今年1至5月美國從中國進口額已被墨西哥和加拿大兩鄰國超越，使得今年上半年中國很可能創15年來首度跌下美國最大進口國寶座。（美聯社）

根據官方資料，今年1至5月美國從中國進口額已被墨西哥 和加拿大兩鄰國超越，使得今年上半年中國很可能創15年來首度跌下美國最大進口國寶座。反映全球前兩大經濟體脫鉤效應。

「日本經濟新聞」報導，商務部數據顯示，今年1至5月美國從中國進口貨物總額較去年同期萎縮約25%，降至1690億美元；占美國進口額比重也較去年同前下滑3.3個百分點，跌到13.4%創19年新低。對美國出口縮減的中國貨物涵蓋多項類別，尤其是半導體幾乎腰斬。

反觀同段時期，美國從墨西哥進口貨物總額達到空前新高1950億美元，自加拿大進口額也以1760億美元緊追在後。這使得總結今年上半年時，兩國對美國出口額皆預料會超過中國。

東南亞 國家在中國勢力減弱下，對美國出口也擴大。今年1至5月美國自東南亞國家協會（ASEAN）成員國進口總額達到1240億美元，創同段時期史上第2高紀錄。東協占美國進口額比重也較10年前翻了一倍。

中國在2009年擊敗加拿大成為美國最大進口國。當時因為美國處於金融危機引發的經濟衰退，導致成本高的美國製造業與中國相比較缺乏競爭力。

中國則利用其低價及群聚供應鏈 優勢在國際貿易擴大版圖，使其名目國內生產毛額（GDP）在過去15年間幾乎成長4倍，出口總額也暴漲2.5倍。

中國占美國進口總額比重在2015至2018年間達到約20%高峰，之後在前總統川普任內開始下滑，因為川普政府為了振興美國製造業，而對價值3700億美元的中國貨物大幅加重關稅。

拜登總統上台後不僅維持這些關稅，還要求在半導體、電池等4項關鍵產業領域進行供應鏈重組。

此外，美國企業正在採取行動重新布局各自產品製造網絡，例如蘋果（Apple）便鼓勵台灣和其他國家的供應商把製造中心從中國移往東南亞、印度等其他地區，服飾零售商Gap也擴大從墨西哥和中美洲採購貨源。

美國推動降低對中國的依賴，並非一帆風順，當地消費者便面臨物價上漲壓力。然而，減少與北京有關的風險受到美國兩黨國會議員支持，而將供應鏈移往友好國家的所謂「友岸外包」（friendshoring）行動也持續壯大。

貿易代表戴琪（Katherine Tai）今年6月便表示：「不顧一切追求效率和低成本，已經導致供應鏈變得脆弱且面臨高風險。」

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點