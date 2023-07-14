中國6月增106例猴痘 專家：主要為男男性行為傳播

中國多地近日接連傳出猴痘確診病例。圖為早前非洲中部國家剛果一名感染猴痘病毒的男童發病後症狀。（路透）

中國疾控中心14日發布猴痘疫情 監測情況，據統計，今年6月，中國新增報告106例猴痘確診病例，其中廣東省報告48例、北京 市報告45例較多。中疾控專家指稱，本輪猴痘疫情主要透過男男性行為人群之間的密切接觸傳播，本輪106例均為男性，呼籲民眾加強個人衛生。

據央視新聞報導，中疾控14日發布，6月2日至6月30日，中國新增報告106例猴痘確診病例，其中廣東省報告48例、北京市報告45例、江蘇省報告8例、湖北省報告2例、山東省報告2例和浙江省報告1例，無重症、死亡病例。

通報整理疫情呈幾個特點：一是絕大多數病例為男男性行為人群，主要透過男男性接觸傳播。二是其他接觸方式傳播風險低，除性接觸以外的絕大多數密切接觸者未發生感染。三是大部分病例就診時發現，少數病例為密切接觸者追踪篩查發現。四是絕大多數病例臨床表現典型，主要為發熱、皰疹、淋巴結腫大等症狀，無重症、死亡病例。

中國疾控中心衛生應急中心副主任施國慶表示，6月報告的106例病例均為男性，101例明確為男男性行為人群，其中96例明確發病前21天有男男性接觸史，猴痘主要局限於男男性行為人群和通過性接觸傳播。

他說，與新冠、流感等呼吸道傳染病傳播速度相比，猴痘的傳播速度比較慢，但也可能出現局部的聚集性疫情。根據6月份病例的密切接觸者的流調結果，除性接觸以外的密切接觸者370多人，其中僅有一人因與確診病例同床居住感染，所以提示其他接觸方式傳播風險較低。

中疾控專家指稱，猴痘病毒主要經黏膜和破損皮膚侵入人體，透過廣泛宣傳普及防治知識，提高民眾防護意識，及時有效採取預防措施，能極大地減少感染風險，有效控制疫情擴散。同時，目前中國猴痘疑似病例和確診病例，原則上應及時轉運到醫療機構進行隔離治療。

中國專家表示，目前中國的猴痘疫苗正在研發中，治療上主要是採取對症治療，防治繼發感染。

對於如何防範猴痘病毒，首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾說，首先是盡量避免和有皮疹、皰疹症狀的人發生密切的皮膚接觸。施國慶則表示，預防措施主要是避免直接接觸感染者皮膚或者黏膜以及病例的汙染物，不要與猴痘樣症狀患者密切接觸，特別是性接觸，避免與囓齒類動物和靈長類動物直接接觸，要加強個人的手衛生。