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瓶裝水偽裝香水出口 2中國人在日本詐騙逾3000萬退稅

記者雷光涵／即時報導
中國人在日本開始空殼公司爆買瓶裝水偽裝成香水出口賺取退稅。日本瓶裝水示意圖。（路透）
中國人在日本開始空殼公司爆買瓶裝水偽裝成香水出口賺取退稅。日本瓶裝水示意圖。（路透）

疫情期間爆買瓶裝水，偽裝成香水出口，東京國稅局近日向東京化妝品批發公司及出口貿易公司追退還的消費稅44億日圓（約3217萬美元），但這間公司「雨辰」負責人已離開日本回到中國。

朝日新聞報導，雨辰在2021年11月起的兩年間，向國稅局申報與P＆G、資生堂等大型高級化妝品公司進貨370億日圓（約2.7億美元），分別賣給10家貿易公司出口。貿易公司申報化妝品皆出口至香港，辦理消費稅退稅。國稅局調查發現，雨辰是空殼公司，10家貿易公司出借名義，讓他們辦退稅，再分錢。

國稅局懷疑，雨辰在公司附近大量購入整箱飲用水，改貼化妝品標籤，假裝花370億日圓買香水，其實只花30億日圓買水。國稅局要追回35億日圓的消費稅及罰金9億日圓，雨辰負責人已經出國。

朝日報導，2021、2022年有兩名男性在高田馬場開始爆買瓶裝水，2公升的水、一箱6瓶，一次買100箱，用手推車載走。店員雖然覺得疫情期間在家備水很正常，但10箱應該足夠，仍將兩人領到倉庫搬水。一開始是一個月來買一次，之後愈來愈頻繁、量也增加，多的時候，一次買400箱水。

店員表示，兩人買完，立刻把水從有商品名稱的紙箱移出，裝進沒有印字的紙箱。他們說可以代配送至指定地點，對方也拒絕，確實很可疑。

國稅局 退稅 疫情

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