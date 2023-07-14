瓶裝水偽裝香水出口 2中國人在日本詐騙逾3000萬退稅

中國人在日本開始空殼公司爆買瓶裝水偽裝成香水出口賺取退稅。日本瓶裝水示意圖。（路透）

疫情 期間爆買瓶裝水，偽裝成香水出口，東京國稅局 近日向東京化妝品批發公司及出口貿易公司追退還的消費稅44億日圓（約3217萬美元），但這間公司「雨辰」負責人已離開日本回到中國。

朝日新聞報導，雨辰在2021年11月起的兩年間，向國稅局申報與P＆G、資生堂等大型高級化妝品公司進貨370億日圓（約2.7億美元），分別賣給10家貿易公司出口。貿易公司申報化妝品皆出口至香港，辦理消費稅退稅 。國稅局調查發現，雨辰是空殼公司，10家貿易公司出借名義，讓他們辦退稅，再分錢。

國稅局懷疑，雨辰在公司附近大量購入整箱飲用水，改貼化妝品標籤，假裝花370億日圓買香水，其實只花30億日圓買水。國稅局要追回35億日圓的消費稅及罰金9億日圓，雨辰負責人已經出國。

朝日報導，2021、2022年有兩名男性在高田馬場開始爆買瓶裝水，2公升的水、一箱6瓶，一次買100箱，用手推車載走。店員雖然覺得疫情期間在家備水很正常，但10箱應該足夠，仍將兩人領到倉庫搬水。一開始是一個月來買一次，之後愈來愈頻繁、量也增加，多的時候，一次買400箱水。

店員表示，兩人買完，立刻把水從有商品名稱的紙箱移出，裝進沒有印字的紙箱。他們說可以代配送至指定地點，對方也拒絕，確實很可疑。