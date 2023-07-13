我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨再趨緩 股指連漲4天 史指創今年新高

工會投票支持 好萊塢演員罷工

0到1的突破 中國中山大學團隊發現液氮溫區鎳氧化物超導體

記者黃國樑／即時報導
中國中山大學教授王猛展示鎳氧化物La3Ni2O7單晶。觀察者網
中國中山大學教授王猛展示鎳氧化物La3Ni2O7單晶。觀察者網

據中國「中山大學」的微信公眾號消息，昨深夜11點，《自然》（Nature）雜誌刊登中山大學王猛教授團隊主導的科學成果：首次發現「液氮溫區鎳氧化物超導體」。中國《觀察者網》報導，這是率全球之先發現的全新高溫超導體系，是人類目前發現的第二種液氮溫區非常規超導材料，是基礎研究領域「從0到1」的突破，將有望推動破解高溫超導機理，使設計和預測高溫超導材料成為可能，實現更廣泛更大規模的產業化應用。

《觀察者網》報導，在中山大學廣州校區南校園哲生堂物理學院的實驗室，王猛教授團隊展示了一根幾厘米的黑色料棒。它就是本次發現的「新星」——高溫超導新材料La₃Ni₂O₇單晶樣品。

王猛教授說，「La₃Ni₂O₇生長條件極為苛刻，平均價態為2.5價，偏離Ni的穩定價態正2價，氧壓範圍窄，研究團隊花了兩年多的時間，才摸索出生長條件，長出來高質量單晶樣品。」

報導說，自1986年銅氧化物超導電性發現後，科學家就在鎳等過渡金屬化合物中探索超導電性。然而，近40年的研究，鎳基氧化物超導電性並未有突破性進展。幸運的是，這一次，團隊成功了。團隊將La₃Ni₂O₇單晶材料在中山大學高壓實驗研究平台以及華南理工大學、中國科學院物理研究所、北京同步輻射裝置開展實驗研究，很快確定了其在壓力下轉變為超導體，超導轉變溫度達到液氮溫區，高達80K（開爾文）。

報導中說，超導材料具有絕對零電阻、完全抗磁性和宏觀量子隧穿效應的特殊性質，因此具有重要的科學和應用價值。自發現以來，已產生了5個相關的諾貝爾獎。1986年，科學家首次發現銅氧化物超導材料，隨後包括中國科學家在內的多國科學家將其超導溫度提升到了液氮溫區（77開爾文，即零下196攝氏度）。液氮的廉價和易得，推動了銅氧化物高溫超導材料在信息技術、生物醫學、科學儀器、電力、交通運輸等領域的應用。

2008年，日本科學家在一種鐵砷基材料中發現了超導現象。很快，中國科學家合成出多種鐵砷材料，將塊材超導溫度最高提高到55K，並推動了其應用，但未能進入液氮溫區。銅氧化物至此仍是唯一液氮溫區的非常規超導材料。

報導說，這一次，中國科學家首次發現在液氮溫區超導的鎳氧化物，意味著為世界超導研究開闢了新領域，將引領超導研究的方向。這個發現在審稿階段於科研論文預印平台公佈後，迅速受到全球超導領域研究人員廣泛關注和跟進研究，在一個月左右的時間裡已有十餘篇相關理論和實驗工作相繼公佈。論文也得到了《自然》雜誌審稿人的高度評價，認為它「具有突出重要性」、「是開創性發現」、「業內將廣泛關注」。

王猛教授介紹說，這次發現高溫超導的鎳氧化物，鎳的價態為+2.5價，超出傳統預期，其電子結構、磁性與銅氧化物完全不同。通過比較研究，將有可能確定高溫超導的關鍵因素，推動科學家破解高溫超導機理。

高溫 諾貝爾獎 微信

上一則

黃牛賣博物館門票 北京警方：刑拘6人、行政處罰3人

下一則

完全監管生成式AI產業？中國網信辦等7部門發布暫行新規

延伸閱讀

信件寄給法國總統馬克宏 驚現切斷手指尖

信件寄給法國總統馬克宏 驚現切斷手指尖
如果微信有「已讀」功能…網崩潰 騰訊急回：放心 沒有如果

如果微信有「已讀」功能…網崩潰 騰訊急回：放心 沒有如果
南加校友會50歲 台大校長8月訪美

南加校友會50歲 台大校長8月訪美
紐約客談／反堵車費聯盟 火力焦點要明確

紐約客談／反堵車費聯盟 火力焦點要明確

熱門新聞

葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

2023-07-07 02:12
港星張國榮（右）與梅艷芳在2003年先後離世，圖為兩人在「胭脂扣」的搭檔，膾炙人口。（取材自IMDb）

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

2023-07-07 12:18
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群
加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
緋聞頻傳卻不離婚？ 李玟老公Bruce被爆想得到錢

緋聞頻傳卻不離婚？ 李玟老公Bruce被爆想得到錢