黃牛賣博物館門票 北京警方：刑拘6人、行政處罰3人

暑假期間氣溫居高不下仍擋不住民眾出遊的腳步，中國各地景點滿是人潮。圖為北京故宮。（新華社）

中國多家旅遊平台預估，今年有望迎來當地近5年最熱旅遊「暑期檔」，而北京 的旅遊熱度今夏更甚。尤其今年北京故宮、國博、北京清華等每一個熱門景點的預約門票都異常火熱，不少黃牛看準「商機」，利用前去北京旅遊的旅客對網路預約服務流程不熟悉，將免費參觀變成了「有償」服務。近期，北京當局針對國家博物館 周邊的黃牛倒賣免費門票「重拳出擊」，經調查後懲處9人，當中刑事拘留的有6人、行政處罰的為3人。

綜合澎湃新聞、第一財經報導，中國國家博物館長期以來對民眾為免費開放參觀，但旅客需透過官方網站、APP、公眾號或小程序實名登記後預約門票。不過，透過1個手機號碼至多只可同時為5人預約未來7天內的門票。

報導指出，當局警方經調查後發現，有部分手機號碼有在單月內多次預約，以及多次退票的情形，與一般參觀民眾的預約方式不符。警方認為，上述這類異常手機號碼為「倒票人員」。並提醒民眾，國家博物館是免費開放的，民眾僅需透過官網、APP、公眾號或小程序實名登記預約門票，「不存在網上代買或收取預約服務費的情況」。

針對這類黃牛的「加價倒票」的方式，當局警方調查分為兩類：一是代遊客預約門票。部分旅行社員工和私人導遊勾結，透過使用自己手機號註冊國家博物館帳號，並多次為不同旅客預約門票，收取每張票人民幣10至30元的服務費。

二是透過網路平台代賣。部分旅行社工作人員，透過網路形式招攬來北京旅遊的散客組成旅遊團並收取團費。該團費中除了導遊費、餐旅費外，在景點門票收費中將國家博物館的「免費門票」也納入其中。隨後，使用預約訂票方式，頻繁使用遊客個人資訊在網路平台上訂購景點門票。

此前，上觀新聞曾報導指，由於北京各大觀光 景點的門票今年異常難預約，現在當地「黃牛」學會新「技術」，用自動搶票軟體與一般旅客爭搶預約門票。有「黃牛」稱，「自己不是票販子，只是代搶、代預約」，需要旅客提供其身份證號碼、手機號碼等資訊。還有有「黃牛」對自己的代搶成功率非常有信心說，「我們每天工作量非常大，用電腦，你搶不過的」。據了解，「黃牛」所說的用電腦，指的就是刷票軟體。而此種軟體原本只在春運期間搶火車票時使用，現在也用在了搶熱門景點門票上。