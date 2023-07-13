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比室外低10度 杭州在地鐵、防空洞設「納涼點」

記者謝守真／即時報導
圖為杭州市上城區四牌樓防空洞納涼點。（澎湃新聞）
圖為杭州市上城區四牌樓防空洞納涼點。（澎湃新聞）

在正式「入伏」之前，中國各地今年氣溫早已狂飆，頻頻飆破39、40度高溫。杭州12日也迎來今年首個「高溫紅色預警」，中午最高氣溫超過39度。而當局政府自6月底來，為了迎接酷暑，杭州在地鐵及防空洞陸續開放多個地點提供當地民眾避暑新選擇。

據澎湃新聞報導，杭州地鐵運營公司公布，從11日「入伏」前後開始，杭州地鐵在地鐵站內為民眾設有專門的避暑納涼區，部分區內設置有座椅，範圍涵蓋7條線路，另外有兩條線路正在落實中。

地鐵工作人員說明，地鐵是人流快速流動的公共場所，優先滿足交通運輸的功能，因此一般情況下不提倡大家滯留地鐵站。但「由於天氣炎熱部分站點周邊居民自發性的來站內乘涼，考慮到這部分居民、乘客的實際需求，杭州地鐵在2015年開始在部分車站設立了『納涼點』」。

地鐵工作人員還補充，「曾對往年各線路站點納涼人數進行過摸排，考慮到納涼人群以周圍居民為主，同時不阻礙客流，納涼區更多分佈在居民區附近的地鐵站站廳層」。

杭州地鐵指出，杭州於6月30日已有6處防空洞納涼點向民眾開放，計劃開放時間為期2個月，每周7天，每天9個小時。而防空洞的分布是在西湖周圍，分別是四牌樓、白馬廟巷、饅頭山路27號及化工招待所坑道等地點。「往年這些地方最高峰可容納逾2,000人左右。」

值得一提的是，防空洞內除了配有水電、桌椅和免費WiFi等設備外，還有茶水、防暑藥品等物品。且防空洞內比洞外溫度低10度左右，開放以來已吸引了不少當地居民來此學習和休閒。浙江國防動員辦公室表示，除了杭州外，台州、麗水、諸暨等地也開放了多個防空洞供民眾乘涼避暑。

另據紅星新聞引述杭州民眾徐先生稱，「我租住在附近，電費要一元一度，全天候開空調有點肉痛。聽說地鐵站有納涼區，就和鄰居們一起來了。」地鐵站候車大廳有空調，和室外相比，溫度至少低10度。

報導還提到，地鐵工作人員觀察，「80%的座椅都能坐滿」。還有一些民眾，「從家裡帶來地墊，直接鋪在地上睡起午覺」。

據悉，所謂的「入伏」象徵著進入一年之中最熱的時候，而「三伏天」則是處於小暑與處暑之間，通常是一年中氣溫最高且又潮濕、悶熱的時刻。

正式「入伏」後，天氣愈來愈熱，杭州在地鐵、防空洞設立納涼點供民眾休息。（紅星新聞...
正式「入伏」後，天氣愈來愈熱，杭州在地鐵、防空洞設立納涼點供民眾休息。（紅星新聞）

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