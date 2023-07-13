我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首款非處方避孕藥 獲FDA批准

紐時：美拋投資限制 恐傷及與北京間的外交溝通

商務部長將訪華？中商務部表態歡迎：正保持溝通

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國商務部發言人束珏婷13日表示，正與美方溝通雷蒙多到訪，中國「持開放和歡迎態度」。（圖／取自中國商務部官網）
中國商務部發言人束珏婷13日表示，正與美方溝通雷蒙多到訪，中國「持開放和歡迎態度」。（圖／取自中國商務部官網）

繼國務卿布林肯、財長葉倫之後，傳出商務部雷蒙多也將到訪中國，對此中國商務部發言人表示，對雷蒙多訪問中國「持開放和歡迎態度，正就此與美方保持溝通」。

中國商務部發言人束珏婷13日主持記者會，被問及雷蒙多（Gina Raimondo）將於近期到訪時，做出上述表態，她並強調，中國將繼續致力於「通過對話溝通解決經貿領域彼此關切、推動建設性務實合作」。

對於葉倫到訪時，中國敦促美方採取「實際行動」，回應對中國企業制裁的「重大關切」，究竟是希望看到哪些具體行動？束珏婷則回應，近年來，美方以國家安全、人權、涉疆、涉伊、涉俄、涉芬太尼等各種藉口，將大量中國企業列入各類制裁打壓黑名單，嚴重損害企業合法權益，中國對此「堅決反對」。

她重申，中國要求美方立即停止對中國企業的無理打壓，取消對中國企業的單邊制裁，切實為中美經貿合作注入正能量。

據觀察者網消息，中國知名涉美學者吳心伯近日表示，美國政府對中國商品施加的關稅超過3000億美元，到現在還沒有廢除，拜也未採取相應行動來減少關稅。

另外，現在有1300個中國實體在美國的制裁名單上。「但這些問題不是葉倫部長負責的，而是商務部長的職責範圍。因此，我也希望雷蒙多也會很快訪華，到那個時候也許我們可以針對這些問題有更多實質性的討論」。

除美國之外，加拿大近期也開始以新疆人權議題，開始調查部分企業。加拿大企業責任監察員辦公室（CORE）11日發布初步評估報告中，透露已對體育產業巨頭耐克加拿大子公司（Nike Canada）和皇朝金礦（Dynasty Gold）展開調查，以確定這兩家企業的供應鏈或中國業務「是否從維吾爾人強迫勞動中受益」。

雷蒙多 商務部 加拿大

上一則

搭車女：上鋪男凝視1小時 客服：無法限制 網：挺嚇人

延伸閱讀

繼布林肯、葉倫後 美氣候特使柯瑞16日訪中

繼布林肯、葉倫後 美氣候特使柯瑞16日訪中
新聞評論／相比布林肯遭冷遇 葉倫抵北京氣氛熱絡「富有成效」

新聞評論／相比布林肯遭冷遇 葉倫抵北京氣氛熱絡「富有成效」
葉倫北京之行成功嗎？路透：她已達到目的 紐時：積極一步

葉倫北京之行成功嗎？路透：她已達到目的 紐時：積極一步
葉倫在北京與美商說了什麼？中國美國商會揭露內容

葉倫在北京與美商說了什麼？中國美國商會揭露內容

熱門新聞

葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

2023-07-07 02:12
港星張國榮（右）與梅艷芳在2003年先後離世，圖為兩人在「胭脂扣」的搭檔，膾炙人口。（取材自IMDb）

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

2023-07-07 12:18
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30

超人氣

更多 >
台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了
專家傳授五招 助你機上睡好覺

專家傳授五招 助你機上睡好覺
洗鍋神奇刮板、減頭屑按摩梳…亞馬遜Prime Day倒數計時 可下手了

洗鍋神奇刮板、減頭屑按摩梳…亞馬遜Prime Day倒數計時 可下手了
世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群
加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代