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四川再傳限電限產 成都世大運面臨考驗

中央社台北12日電
圖為6月14日，重慶永川500千伏輸變電工程投運，宣稱有效緩解當地供電壓力。（中新社）
圖為6月14日，重慶永川500千伏輸變電工程投運，宣稱有效緩解當地供電壓力。（中新社）

中國水力發電大省四川今年再傳缺水，近日用電量又創歷史新高，鋼鐵、水泥、食品等產業遭限電限產。官方坦承供電形勢嚴峻複雜，7月28日至8月8日將在成都舉行的世界大學運動會面臨考驗。

四川水力發電量居中國第一，且占全省總發電量近8成。

四川去年夏天遭遇罕見高溫缺水，經歷同期最高溫度、最少水電、最大負荷、最長時間同時出現的慘況，不但無法對外供應水電，還需要別省調度電力；因為數度限電，導致多人被熱死，產業飽受衝擊。

四川今年缺水缺電不下於去年。中國國家統計局數據顯示，今年4月份，四川水力發電發電量205.4億瓩時，年減11.9%；5月水力發電發電量221億瓩時，雖比4月成長7.8%，但比去年同期降幅擴大至24.4%。

今年5月底，四川涼山州便出現居民生活用水不足，當地自來水公司呼籲節約用水，其中一條建議是「每月2－4次洗澡最為適宜」，引發網友群起嘲諷。

證券時報網報導，四川用電需求不斷攀升，預計今年夏天最大用電需求負荷為6600萬瓩，而去年這一數值為5910萬瓩。

最近幾天，四川多地出現攝氏35度以上高溫，10日中午1時20分，四川電網用電負荷達到5988.8萬瓩，較去年全網最高負荷5910萬瓩高出78.8萬瓩，創歷史新高。

四川日報昨天報導，因為氣溫居高不下，用電量上漲。以往每年豐水期（6至10月），四川都會實行居民用電優惠返還政策。而今年這項政策暫停實施，原因是「為了緩解迎峰度夏期間電力供需緊張局面，宣導綠色低碳生活和提高節約用電意識」。

與此同時，四川省會成都市7月28日至8月8日將舉辦第31屆世界大學生夏季運動會，預估近1萬人參加，官方對外宣布將全力保障世大運用電。四川民眾擔心再度出現「拉閘限電」，在社群怨聲載道。

中國國家能能局四川監管辦公室近日通報，今年成都世大運舉辦期間正值四川電網迎峰度夏保供攻堅期，全省電力缺口約750萬瓩，加上四川火力發電機組因長時間高負荷運行，非停及出力受阻頻發，保障電力安全穩定運行和可靠供應形勢依然「嚴峻複雜」。

據報導，早在5月底，成都世大運電力保障指揮調度中心已正式運行。中國國家電網有限公司董事長辛保安4日在成都會見四川省委書記王曉暉和省長黃強，並檢查世大運供電保障工作，做好電力供應保障。

成都世大運供電面臨考驗，四川官方已下令一些產業限電限產。

報導指出，四川多地多家企業近日接到相關部門通知，鋼鐵、水泥業7月5日至8月10日施行生產調控，短流程鋼鐵壓減60%電力負荷，僅深夜11時至早上8時離峰時段允許生產；水泥熟料生產企業全部停窯，壓減80%電力負荷，僅深夜11時至早上8時可以生產水泥磨。

成都某食品企業通知稱，結合政府相關文件要求，為配合成都世大運供電工作及電力不足限電及夏季用電負荷高峰避峰，預計在7月10日至8月20日期間，「生產會受到極大影響」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120712

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