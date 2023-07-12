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中國2023上市公司500強 銀行業最賺 航空業最虧

記者黃雅慧／即時報導
財富中文網公布2023年中國上市公司500強榜單中，中國工商銀行為最賺錢的公司。中新社
財富中文網公布2023年中國上市公司500強榜單中，中國工商銀行為最賺錢的公司。中新社

財富中文網11日發布2023年《財富》中國上市公司500強排行榜。今年榜單前三名的公司依次是中石化、中石油和中國建築。在盈利能力方面，儘管全球金融市場波動，加上內外環境不確定，銀行依舊最賺錢，其中工商銀行榮登最會賺錢的企業，利潤達約人民幣3,605億元（約503億美元）。

財富指出，500家上榜的大陸上市公司總營業收入達到人民幣65.8兆元，淨利潤為人民幣4.7兆元。上榜公司的年營收門檻接近人民幣237億元。

綜觀前十名榜單，大多以國有企業為主。其中，中國平安位列第五，為非國有企業第一名，民企京東位列第七位，阿里巴巴則位列第十位。

值得注意的是，新能源汽車行業造車新勢力「蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車」也進入榜單，排名分別是263名、450名與287名。

外界關注到底大陸哪些企業最賺錢？商業銀行的利潤總和達到了所有500家上市公司利潤的40%。具體從榜單來看，除五家商業銀行外，騰訊以人民幣1,882億元淨利潤排在利潤榜第五位；能源行業獲利也不容小覷，中國石油和中國海油分別位列利潤榜第六、七位。

榜單上最賺錢的十家公司（工行、建行、農行、中行、騰訊、中石油、中海油、招行、中移動、中遠海運）去年總利潤超過人民幣2兆元，約占上榜公司利潤總和的43%。

而在淨利潤率方面，排位最高的是天津九安醫療，淨利潤率高達60.9%；第二位的是天齊鋰業，淨利潤率約為59.6%。騰訊控股在該子榜中排名第29位。

另外，如果從行業類別來看，上榜數公司最多行業依次為金屬、房地產、化工、機械設備、建築、交通運輸、商業銀行與電力等等。

今年500家上榜的中國上市公司中，共計有68家上市公司未能實現盈利，虧損總額約為人民幣4,739億元。居虧損榜前三位的均為航空公司。虧損最多的是中國國航，虧損額超過人民幣386億元；東方航空和南方航空分列虧損榜第二、三位。

中國上市公司500強排行榜由《財富》（中文版）與中金公司合作編制。官網顯示，他們考量了全球範圍內最大的大陸上市企業在過去一年的業績和成就編製而成。

利潤 石油 房地產

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