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傳邀普亭10月訪中 中外交部：和一帶一路夥伴保持溝通

記者陳政錄／即時報導
普亭是否再次訪中受到關注。(美聯社)
普亭是否再次訪中受到關注。(美聯社)

俄羅斯國會上議院「聯邦院」議長馬維彥科於本月9至12日訪問中國，據俄羅斯官媒塔斯社報導，中國國家主席習近平10日會見馬維彥科時說，已準備好迎接俄羅斯總統普亭10月訪中，參加第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。對此，中國外交部發言人汪文斌12日僅回應說，中方正就此和一帶一路合作夥伴保持溝通。

據財聯社，中國外交部12日下午召開例行記者會，有記者提問，中方是否能證實，已邀請普亭10月訪中，出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。

汪文斌未正面回應，他表示，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於今年舉行，中方正就此和一帶一路合作夥伴保持溝通。

馬維彥科近日應中國全國人大委員長趙樂際邀請，訪問中國。塔斯社報導，俄羅斯前駐華大使德尼索夫透露，習近平在10日會見馬維彥科時說，已準備好迎接俄羅斯總統普亭10月訪中，參加第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

今年三月中國全國兩會召開期間，中國外交部長秦剛曾表示，今年將以元首外交為引領，特別是全力辦好首次「中國+中亞五國」元首峰會和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇兩大主場外交，不斷展現中國外交的獨特風範。

去年11月，中國國家主席習近平在亞太經合組織（APEC）第29次領導人非正式會議上發表講話時指出，2023年，中方將考慮舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

一帶一路 俄羅斯 普亭

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