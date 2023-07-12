我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／感謝普亭 北約峰會大豐收、通膨危機將解除

專家傳授五招 助你機上睡好覺

克服卡脖子 華為或改用國產晶片 在年內重推5G手機

記者黃雅慧／即時報導
路透援引三家機構消息稱，華為可能與中芯國際合作，改採中國國產晶片來生產5G手機。(路透)
路透援引三家機構消息稱，華為可能與中芯國際合作，改採中國國產晶片來生產5G手機。(路透)

路透報導，有三家市場研究機構透露，中國科技大廠華為預計憑藉自家進步的晶片設計軟體與中國國內生產商協助，像是改用中芯國際合作生產的晶片，計劃在年底前重新推出旗艦版5G智慧手機。對於上述消息，華為拒絕置評，中芯國際未有回應。

報導指出，部分機構預計，華為將採用中芯國際的N+1製程，配合自家電子設計自動化（EDA）軟體，生產相當於7奈米（nm）水準的晶片。華為同時向中芯國際提出要求，生產14奈米以下的晶片。但由於初期晶片良率可能低於50%，因此新機出貨量將限制在200萬至400萬部左右，也有機構樂觀估計則可能達1,000萬部。

三家機構表示，華為今年可能會生產作為 iPhone 競爭對手 P60 等旗艦機型的 5G 版本，新款產品可能會在2024年初推出。他們稱預測來源有二：一是華為供應鏈聯繫人；另一則是最近華為公告的訊息來做出研判。

此前，市場上流傳美國晶片廠商高通將恢復供應5G晶片給華為，下半年或將發表有5G服務的Mate60手機。但該訊息隨即遭到華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU CEO余承東否認，稱其為「假消息」。

華為曾經是美國蘋果公司與南韓三星電子在手機製造商最大對手，不過自2019年以來，受到美國針對華為提出的多輪限制措施，包括切斷華為生產先進機型所必須的晶片製造工具。此後，華為進入「求生存」模式，僅能靠庫存的晶片銷售限量的5G機型。

華為消費者業務營收曾在2020年達到人民幣4,830億元的峰值，但受到「卡脖子」後一年，營收暴跌近50%。

華為 晶片 5G

上一則

華為擬改用中國晶片 2024年初重推5G手機

下一則

傳邀普亭10月訪中 中外交部：和一帶一路夥伴保持溝通

延伸閱讀

華為擬改用中國晶片 2024年初重推5G手機

華為擬改用中國晶片 2024年初重推5G手機
商務部長出席年度太陽谷媒體峰會 談晶片法與印太貿易

商務部長出席年度太陽谷媒體峰會 談晶片法與印太貿易
歐洲議會通過法案 大幅提高自產晶片供應量

歐洲議會通過法案 大幅提高自產晶片供應量
輝達A800晶片在中國一天一個價 經銷商惜售漲三成

輝達A800晶片在中國一天一個價 經銷商惜售漲三成

熱門新聞

葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

2023-07-07 02:12
港星張國榮（右）與梅艷芳在2003年先後離世，圖為兩人在「胭脂扣」的搭檔，膾炙人口。（取材自IMDb）

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

2023-07-07 12:18
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30

超人氣

更多 >
12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記
全國炸薯條日來了 5家快餐店免費送薯條

全國炸薯條日來了 5家快餐店免費送薯條
金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶
台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了