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中國總理李強：平台經濟大有可為

記者林茂仁／即時報導
中國國務院總理李強12日主持召開平台企業座談會。（取自央視截圖）
中國國務院總理李強12日主持召開平台企業座談會。（取自央視截圖）

中國國務院總理李強12日主持召開平台企業座談會表示，平台經濟大有可為，各級政府要著力營造公平競爭的市場環境，完善投資准入、新技術新業務安全評估等政策，健全透明、可預期的常態化監管制度，降低企業合規經營成本，促進行業良性發展。

央視網報導，李強12日下午主持召開平台企業座談會，聽取對更好促進平台經濟規範健康持續發展的意見建議，包括美團、小紅書、海智線上、貨拉拉、阿里雲、徐工漢雲、抖音、智聯招聘等企業負責人先後發言，拼多多、京東、歐冶雲商、BOSS直聘、航太雲網、卡奧斯等企業負責人提交了書面發言。

在認真聽取大家發言後，李強指出，平台經濟在時代發展大潮中應運而生，為擴大需求提供新空間，為創新發展提供新引擎，為就業創業提供了新管道，為公共服務提供了新支撐，在發展全域中的地位和作用日益突顯。

李強表示，在全面建設社會主義現代化國家新征程上，平台經濟大有可為。希望廣大平台企業堅定信心向前看、練好內功加油幹，持續推動創新突破，更好賦能實體經濟發展。積極履行社會責任，加快提升國際競爭力，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

李強指出，各級政府要著力營造公平競爭的市場環境，完善投資准入、新技術新業務安全評估等政策，健全透明、可預期的常態化監管制度，降低企業合規經營成本，促進行業良性發展。要建立健全與平台企業的常態化溝通交流機制，及時瞭解企業困難和訴求，完善相關政策和措施，推動平台經濟規範健康持續發展。

李強 就業 投資

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