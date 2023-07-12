日本核廢水若排海 港府：立即禁止日本10縣水產品進口

港府12日表示，日本一但開始排放福島核廢水，會立即禁止日本10縣（都）的水產品進口。圖為香港一超市內擺放的日本壽司等水產品。（中新社）

香港 環境及生態局局長謝展寰12日表示，一但日方開始排放福島核廢水，會即時禁止日本 10縣（都）的水產品進口。他還說，香港食安中心已於6月中起，全面提升檢測 所有由日本進口的水產品，以及加強檢測其相關的加工食品。

星島日報報導，謝展寰指出，上述10縣（都）為東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉，水產品則包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。

謝展寰還說，港府在2011福島核災後對日食品的進口限制措施將維持，包括禁止源自福島及附近的的蔬菜水果、奶製品等出口，而其他出口食品需有日方及供應商輻射證明書。

此前，大陸海關總署已於7日對日本排放核廢水祭出反制措施，宣布禁止進口福島等10縣（都）食品進口，並嚴格審核水產品（含食用水生動物）。有聲音認為，港府的相關作為是為「贏得北京的印象分數」。

對此，謝展寰回應表示，在「一國兩制」下，香港高度自治，並稱香港是自由港、單獨關稅區，政府的作為是按香港情況考量實施食物安全管制制度，以保障香港食物安全與市民健康。

據報導，謝展寰與香港政務司司長陳國基12日還與日本駐港總領事岡田健一及相關官員會面。兩人向日方重申，在國際社會未有共識前，日本不應單方面將福島廢水排放至入海，以免對環境造成不可逆轉的影響。

兩人並指出，經過政府跨部門專責小組審視國際原子能總署的報告，以及日方提供的相關資料後，認為目前未能保證日方啓動廢水排放計畫後，淨化裝置能長期連續有效運作，以及排放計畫不會對食物安全以至海洋生態構成任何潛在風險。

謝展寰也向媒體表示，雖然日方指有處理系統、保障安全，但就如家中安裝的濾水器也會偶有「失靈」令污水流出，核廢水亦是如此，如未經過濾就排入海中是「好大件事」，故政府要有防範措施，並時時監察各項數據。